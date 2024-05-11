Как сейчас выглядит пропавшая с экранов актриса Анастасия Задорожная

38-летняя актриса Анастасия Задорожная объявила о первой беременности

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Задорожная в своем блоге призналась, что вместе с супругом ждет первого ребенка. Она опубликовала снимок с округлившимся животом.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анастасии Задорожной в Инстаграм is licensed under public domain

Снимавшаяся в популярном телесериале "Клуб" Задорожная отметила, что в настоящее время занимается своим здоровьем.

"Делом занята, не отвлекайте", — подписала она кадр.

Анастасия Задорожная в 2020 году вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолете.

В 2022 году актриса писала о том, что мечтает о детях и большой семье.

Ранее рэпер Жиган прокомментировал конкурс "Евровидение-2024".