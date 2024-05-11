Как сейчас выглядит пропавшая с экранов актриса Анастасия Задорожная

Актриса Анастасия Задорожная в своем блоге призналась, что вместе с супругом ждет первого ребенка. Она опубликовала снимок с округлившимся животом.
Снимавшаяся в популярном телесериале "Клуб" Задорожная отметила, что в настоящее время занимается своим здоровьем.
"Делом занята, не отвлекайте", — подписала она кадр.
Анастасия Задорожная в 2020 году вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолете.
В 2022 году актриса писала о том, что мечтает о детях и большой семье.
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