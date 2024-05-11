Ароматная и в меру пикантная итальянская заправка для салата: всего несколько ингредиентов, но есть небольшой секрет

Пикантная итальянская заправка для салата: простой рецепт

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Эту пикантную итальянскую заправку для салата очень легко приготовить. В рецепте всего два основных ингредиента — масло и уксус, а также специи. Весь секрет в правильном соотношении пропорций для получения идеального соуса.

Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Ингредиенты

1 стакан канолового масла или любого растительного

1/2 стакана красного винного уксуса

2 чайные ложки молотого чёрного перца

1 чайная ложка соли

Приготовление

Добавьте масло и уксус в банку с крышкой. Приправьте солью и молотым чёрным перцем. Плотно закрутите крышку, затем хорошо встряхните банку. Полейте соусом ароматную зелень салата!