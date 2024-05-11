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Ароматная и в меру пикантная итальянская заправка для салата: всего несколько ингредиентов, но есть небольшой секрет

Пикантная итальянская заправка для салата: простой рецепт

0:44
Еда

Эту пикантную итальянскую заправку для салата очень легко приготовить. В рецепте всего два основных ингредиента — масло и уксус, а также специи. Весь секрет в правильном соотношении пропорций для получения идеального соуса. 

Пикантная итальянская заправка для салата: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Ингредиенты

  • 1 стакан канолового масла или любого растительного
  • 1/2 стакана красного винного уксуса
  • 2 чайные ложки молотого чёрного перца
  • 1 чайная ложка соли

Приготовление

Добавьте масло и уксус в банку с крышкой. Приправьте солью и молотым чёрным перцем. Плотно закрутите крышку, затем хорошо встряхните банку. Полейте соусом ароматную зелень салата!

Итальянская ЗАПРАВКА ДЛЯ САЛАТА без майонеза!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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