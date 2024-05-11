Ароматная и в меру пикантная итальянская заправка для салата: всего несколько ингредиентов, но есть небольшой секрет

Эту пикантную итальянскую заправку для салата очень легко приготовить. В рецепте всего два основных ингредиента — масло и уксус, а также специи. Весь секрет в правильном соотношении пропорций для получения идеального соуса.
Добавьте масло и уксус в банку с крышкой. Приправьте солью и молотым чёрным перцем. Плотно закрутите крышку, затем хорошо встряхните банку. Полейте соусом ароматную зелень салата!
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