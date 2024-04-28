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"Может напугать и даже навредить": кинолог рассказал, как работать с эмоциями собаки

Кинолог Голубев рассказал, как отучить собаку прыгать на хозяина и других людей

3:38
Зоосфера » Собаки

Когда у вас дома собака, крайне важно создать комфортные условия не только для неё, но и для всех окружающих. Агрессивное поведение собаки, например, прыжки на владельца и других людей, может превратиться в серьёзную проблему.

Кинолог Голубев рассказал, как отучить собаку прыгать на хозяина и других людей
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, в интервью "Радио 1" поделился методами, помогающими отучить собаку от прыжков на людей.

"Когда собака проявляет чрезмерные эмоции, например, прыгает на гостей или прохожих, важно, чтобы владелец научил её к контролируемой реакции. Это поведение может пугать и даже причинять вред. Не следует поддерживать такую реакцию. Если ваш питомец прыгает на вас, вернувшись домой, сохраняйте спокойствие и игнорируйте его до того момента, пока он не успокоится. Также полезно обучить его командам "Сидеть!" или "Лежать!", и важно контролировать его перевозбуждение, что влияет на поведение как дома, так и на улице", — отметил эксперт.

Голубев также указал, что причиной бурной реакции собаки часто является долгосрочная привычка.

Закреплённая привычка

Если с раннего возраста щенок привыкает встречать хозяина и домочадцев с восторгом, такое поведение сохранится и в зрелом возрасте, если его не корректировать. Обычно владелец сам поощряет такое поведение, радуясь встрече у двери и поддерживая прыжки позитивной обратной связью, что делает эту привычку постоянной.

Перевозбуждение

Чрезмерная активность собаки может быть связана с нестабильной нервной системой и высокой степенью возбудимости. Если владелец не обращает внимание на эту проблему, не уделяет время прогулкам и тренировкам, собака может проявлять излишнюю эмоциональность при встречах.

Недостаток воспитания

Отсутствие должного воспитания может приводить к тому, что владелец сталкивается с проблемным поведением, включая прыжки на людей. Если питомец не осведомлён о правилах и границах, а владелец игнорирует нежелательное поведение, спокойные встречи и прогулки становятся невозможными.

"Например, если щенок пытается запрыгнуть на вас, немедленно остановите это поведение. Присядьте, позвольте ему понюхать вас, посадите, подождите его успокоения и похвалите. Вы можете отвлекать его игрой или командой "Сидеть!", чтобы предотвратить попытки прыжков. Таким образом, с раннего возраста вы учите питомца адекватному поведению. Если взрослая собака прыгает на вас или прохожих, научите её спокойной реакции. Важно не поощрять такое поведение, не позволяйте питомцу запрыгивать на вас, не разговаривайте с ним возбуждённым тоном. Если питомец пытается запрыгнуть, отвернитесь, игнорируйте его до успокоения, после чего дайте команду "Сидеть!" и поощрите за спокойное поведение. Важно постепенно корректировать поведение, успехи могут не прийти сразу, но важно демонстрировать, что такое поведение недопустимо", — заключил Голубев.

На улице не допускайте, чтобы собака прыгала на прохожих: слегка одергивайте поводок, отдавайте команду "Нельзя!", и когда питомец успокоится, хвалите его и разрешайте знакомство с человеком. Постоянная работа и поощрение успехов помогут изменить поведение вашего питомца, подытожил Владимир Голубев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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