Скрытые недостатки коротких стрижек: что стоит знать перед решением

Четыре неожиданных недостатка короткой стрижки

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, что короткие волосы могут облегчить утреннюю рутины, не требуя траты времени на укладку. Однако стилисты предупреждают о четырех значимых недостатках, которые могут оказаться неожиданными для тех, кто решит сделать кардинальную стрижку. Разговор с Александрой Смирновой, стилистом-имиджмейкером, раскрывает эти проблемы.

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Первое, на что следует обратить внимание, — это трудности с укладкой. Испортить укладку на коротких волосах гораздо легче, особенно если вы спите с мокрыми волосами. Короткие стрижки требуют больше времени на укладку по сравнению с длинными волосами.

Другой недостаток коротких стрижек заключается в том, что они могут визуально придать лицу полноты. Некоторые стрижки могут не подходить определенным формам лица, делая его более круглым или угловатым.

Кроме того, короткие стрижки привлекают внимание к лицу, что делает заметными все его особенности, включая кожные недостатки. Также короткие волосы загрязняются быстрее, требуя более частого мытья и ухода.



