Модное в озеленении растение: посадите этот красивый цветок - его называют деревом судьбы

Почему стоит приобрести клеродендруму

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Сейчас в домашнем озеленении стало модным выращивание клеродендрума. Этому растению приписывались многочисленные мифы и приметы, а в древнегреческой культуре его название переводилось как "дерево судьбы".

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

В своей естественной среде обитания клеродендрум встречается в тропиках Африки, Азии и Австралии. Его соцветия напоминают небольшие, но обильные букеты цветов, которые могут быть красно-белыми, фиолетовыми или красными. Большинство видов цветет с середины весны до осени, испуская приятный аромат, уникальный для каждой разновидности. Этот аромат несут не только цветы, но и листья.

Идеальным местом для клеродендрума будет окно с восточной или западной ориентацией. Если растение находится на подоконнике, обращенном на юг, в жаркие часы следует обеспечить ему дополнительную тень.

Летом клеродендрум лучше чувствует себя при температуре 18-25 градусов, а зимой ему нужно поддерживать тепло в пределах 10-15 градусов выше нуля. Перед наступлением покоя листья могут опадать, и к зиме растение может оставаться с голыми веточками.

Как и многие тропические растения, клеродендрум требует повышенной влажности воздуха. Ежедневное опрыскивание поможет обеспечить ему комфортные условия. Поливать его следует по мере высыхания грунта, избегая пересыхания. Обычно это происходит пару раз в неделю летом и 3 раза в месяц зимой. Чтобы обеспечить ему нужные питательные вещества, можно подкармливать клеродендрум комплексными удобрениями для цветущих растений каждые две недели.