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Эндокринолог предостерегла об опасности употребления сырого шашлыка

Врач Михалева: сырой шашлык грозит заражением сальмонеллёзом

1:20
Здоровье

По мнению врача-эндокринолога и диетолога Оксаны Михалевой, употребление сырого шашлыка угрожает возможностью заражения вредоносными микроорганизмами, такими как сальмонеллы. Кроме того, сырая мясная продукция может способствовать инфицированию кишечной палочкой.

Врач Михалева: сырой шашлык грозит заражением сальмонеллёзом
Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врач подчеркнула, что указанные бактерии могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и в некоторых случаях привести к сепсису. Обычно они являются источником гастрита и энтерита. Кроме того, существует значительный риск инфицирования гельминтами вследствие употребления сырого шашлыка.

"Особенно опасно мясо от неизвестных производителей, которое не проверяется органами санэпиднадзора. Свинина и говядина могут быть заражены разными гельминтами, которые затем поселяются в основном в кишечнике и могут в течение долгого времени паразитировать там", — пояснила Оксана Михалева.

Врач подчеркнула, такая пища, как сырое мясо, является трудноперевариваемой для организма, что может привести к ощущению тяжести в животе. Среди других неприятных последствий такого рода питания упомянуты тошнота, нарушения функции ЖКТ, диарея или запор, резюмировала Михалева.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
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