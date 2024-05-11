Эндокринолог предостерегла об опасности употребления сырого шашлыка

По мнению врача-эндокринолога и диетолога Оксаны Михалевой, употребление сырого шашлыка угрожает возможностью заражения вредоносными микроорганизмами, такими как сальмонеллы. Кроме того, сырая мясная продукция может способствовать инфицированию кишечной палочкой.
Врач подчеркнула, что указанные бактерии могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и в некоторых случаях привести к сепсису. Обычно они являются источником гастрита и энтерита. Кроме того, существует значительный риск инфицирования гельминтами вследствие употребления сырого шашлыка.
"Особенно опасно мясо от неизвестных производителей, которое не проверяется органами санэпиднадзора. Свинина и говядина могут быть заражены разными гельминтами, которые затем поселяются в основном в кишечнике и могут в течение долгого времени паразитировать там", — пояснила Оксана Михалева.
Врач подчеркнула, такая пища, как сырое мясо, является трудноперевариваемой для организма, что может привести к ощущению тяжести в животе. Среди других неприятных последствий такого рода питания упомянуты тошнота, нарушения функции ЖКТ, диарея или запор, резюмировала Михалева.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.