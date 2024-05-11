Эндокринолог предостерегла об опасности употребления сырого шашлыка

Врач Михалева: сырой шашлык грозит заражением сальмонеллёзом

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению врача-эндокринолога и диетолога Оксаны Михалевой, употребление сырого шашлыка угрожает возможностью заражения вредоносными микроорганизмами, такими как сальмонеллы. Кроме того, сырая мясная продукция может способствовать инфицированию кишечной палочкой.

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Врач подчеркнула, что указанные бактерии могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и в некоторых случаях привести к сепсису. Обычно они являются источником гастрита и энтерита. Кроме того, существует значительный риск инфицирования гельминтами вследствие употребления сырого шашлыка.

"Особенно опасно мясо от неизвестных производителей, которое не проверяется органами санэпиднадзора. Свинина и говядина могут быть заражены разными гельминтами, которые затем поселяются в основном в кишечнике и могут в течение долгого времени паразитировать там", — пояснила Оксана Михалева.

Врач подчеркнула, такая пища, как сырое мясо, является трудноперевариваемой для организма, что может привести к ощущению тяжести в животе. Среди других неприятных последствий такого рода питания упомянуты тошнота, нарушения функции ЖКТ, диарея или запор, резюмировала Михалева.