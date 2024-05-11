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Тонкие волосы: модные стрижки для объема и стиля

Модные стрижки, которые создадут объем даже для самых тонких волос

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Моя семья » Красота и стиль

Тонкие волосы — проблема для многих женщин, но правильная стрижка может стать спасением. Мы решили выяснить, какие стрижки пользуются популярностью в последние полгода, обсудив это с опытным стилистом.

Модные стрижки, которые создадут объем даже для самых тонких волос
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Каскад: этот классический вариант отлично подходит для тонких волос с филировкой, создавая эффект объема за счет многослойности. Укладка лишь усиливает этот эффект.
  • Пикси: идеальная стрижка для смелых дам и для летнего сезона. Выбор с челкой или без остается на ваше усмотрение, но стоит обратить внимание на удлиненные варианты пикси, которые предоставляют больше возможностей для укладки.
  • Каре с прямым срезом: классический вариант, который нравится многим женщинам с тонкими волосами. Легко контролировать длину и плотность стрижки, что особенно важно для создания визуального объема.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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