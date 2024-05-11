Правило пяти секунд: почему для кошки еда с пола всегда сочнее и вкуснее

Россиянам рассказали, почему еда с пола для кошки вкуснее

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки предпочитают питаться прямо с пола, создавая определенные неудобства для своих владельцев.

Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этой статье мы объясним, почему кошкам так нравится есть с пола и как справиться с этой привычкой.

Почему кошки выбирают пол вместо миски

Для начала, это типичное поведение для кошек. В дикой природе они не используют посуду, поэтому есть с земли — это норма. Кошкам часто кажется, что пища с пола вкуснее, и избавить их от этой привычки бывает сложно.

Однако причина также может крыться в неудобстве миски. Кошки не любят, когда их усы касаются краев тарелки. Если миска слишком узкая или глубокая, питомец может начать вытаскивать еду на пол.

Чтобы помочь своему питомцу, попробуйте купить широкую миску или просто разложите еду на блюдце.