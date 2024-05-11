Недвижимость за городом: где найти самую дешевую дачу в Подмосковье

В Подмосковье можно найти дачу за 250 тысяч рублей, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на специалистов агентства недвижимости Max Realty. В этом ценовом диапазоне доступны два объекта: дача на четырехсотках в Луховицком районе и маленький деревянный домик на участке в шесть соток в Шатурском округе.
На текущий момент в Московской области предложено к продаже 424 объекта по цене до миллиона рублей, что на 16 процентов больше, чем месяцем ранее. Большинство предложений экономичной загородной недвижимости сосредоточено в Егорьевском городском округе.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.