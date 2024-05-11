Недвижимость за городом: где найти самую дешевую дачу в Подмосковье

Самая дешевая дача Подмосковья стоит 250т рублей

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Подмосковье можно найти дачу за 250 тысяч рублей, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на специалистов агентства недвижимости Max Realty. В этом ценовом диапазоне доступны два объекта: дача на четырехсотках в Луховицком районе и маленький деревянный домик на участке в шесть соток в Шатурском округе.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На текущий момент в Московской области предложено к продаже 424 объекта по цене до миллиона рублей, что на 16 процентов больше, чем месяцем ранее. Большинство предложений экономичной загородной недвижимости сосредоточено в Егорьевском городском округе.