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Недвижимость за городом: где найти самую дешевую дачу в Подмосковье

Самая дешевая дача Подмосковья стоит 250т рублей

0:43
Недвижимость

В Подмосковье можно найти дачу за 250 тысяч рублей, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на специалистов агентства недвижимости Max Realty. В этом ценовом диапазоне доступны два объекта: дача на четырехсотках в Луховицком районе и маленький деревянный домик на участке в шесть соток в Шатурском округе.

Самая дешевая дача Подмосковья стоит 250т рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На текущий момент в Московской области предложено к продаже 424 объекта по цене до миллиона рублей, что на 16 процентов больше, чем месяцем ранее. Большинство предложений экономичной загородной недвижимости сосредоточено в Егорьевском городском округе.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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