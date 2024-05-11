Паспорт при себе: когда и почему полиция вправе требовать документы у пассажиров

В ГИБДД рассказали, может ли инспектор требовать документы у пассажиров

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Водители хорошо знают, что сотрудники дорожно-патрульной службы могут останавливать автомобили для проверки водительских прав, регистрационных документов и полиса ОСАГО. Но мало кто осведомлен о том, что полицейские также могут запрашивать документы у пассажиров.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

По словам представителя ГИБДД в интервью для сайта njcar.ru, существуют определенные условия, при которых возможна проверка документов у всех находящихся в автомобиле.

Законодательство четко определяет полномочия сотрудников МВД, включая инспекторов ДПС, касательно проверок транспортных средств. Полицейские имеют право требовать у пассажиров удостоверения личности для идентификации.

Однако для законности такой проверки необходимы веские основания, например, подозрения в нарушениях, варьирующихся от административных до уголовных.

Часто полицейские проверяют документы пассажиров, если те ведут себя агрессивно или неадекватно. Также стоит отметить, что досмотр пассажиров допустим только в присутствии свидетелей или при видеозаписи.

В ходе специальных операций или рейдов часто проверяются лица, прибывшие из других городов, или транспортные средства с иностранными номерами, что является обычной практикой.

Предъявление паспорта полицейским всегда является предпочтительным вариантом, поскольку возражение или спор с инспектором может привести к задержанию и дополнительным проверкам.