В Сети набирают популярность так называемые котоблогеры с видео "от первого лица"

Котоблогеры захватывают Интернет с удивительными роликами от первого лица

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сердца интернет-пользователей покоряет контент "котоблогеров".

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Находчивые владельцы хвостатых-полосатых крепят камеры на шее и своих питомцем, а затем монтируют захватывающие ролики с приключениями братьев наших меньших.

Подписчики "котоблогеров" имею возможность проследить за жизнью котов от первого лица. Такие видео набирают миллионы просмотров. На кадрах коты охотятся, забираются на деревья, выясняют отношения с сородичами и красиво ухаживают за противоположным полом.

Ранее были названы причины, почему кошки находят убежище под одеялом.