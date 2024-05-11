В Сети набирают популярность так называемые котоблогеры с видео "от первого лица"

Сердца интернет-пользователей покоряет контент "котоблогеров".
Находчивые владельцы хвостатых-полосатых крепят камеры на шее и своих питомцем, а затем монтируют захватывающие ролики с приключениями братьев наших меньших.
Подписчики "котоблогеров" имею возможность проследить за жизнью котов от первого лица. Такие видео набирают миллионы просмотров. На кадрах коты охотятся, забираются на деревья, выясняют отношения с сородичами и красиво ухаживают за противоположным полом.
Ранее были названы причины, почему кошки находят убежище под одеялом.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.