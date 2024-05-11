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Идеальный кофейно-фруктовый пирог: сохраните этот рецепт, гости будут поражены

Кофейно-фруктовый пирог: рецепт для сладкоежек

1:12
Еда

Предлагаем вам рецепт безумно вкусного фруктового пирога с кофейным вкусом. Всё, что вам нужно для приготовления этого десерта, — это мука, какао-порошок, молоко, сахар и кофейная эссенция.

Кофейно-фруктовый пирог: рецепт для сладкоежек
Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сухофрукты необходимо замочить на ночь в кофе, чтобы придать им насыщенный вкус.

Ингредиенты

  • 1 стакан муки для выпечки
  • 3 столовые ложки какао-порошка
  • 1 столовая ложка кофейной эссенции
  • 3 чашки смеси сухофруктов
  • 2 столовые ложки кофейного порошка
  • 1 стакан сахарного песка
  • 1,5 стакана молока

Приготовление

  1. Возьмите большую миску и положите в неё смесь сухофруктов. Добавьте кофейную эссенцию, кофейный порошок и молоко. Хорошо перемешайте все ингредиенты, накройте миску пищевой плёнкой и оставьте сухофрукты на ночь.
  2. Разогрейте духовку до 160 градусов.
  3. В смесь замоченных сухофруктов добавьте муку, какао-порошок и сахар и хорошо перемешайте. Тесто для пирога готово. Вылейте его в форму для выпечки и готовьте в духовке около 50-55 минут.
Кофейно-фруктовый пирог без яиц и молочных продуктов
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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