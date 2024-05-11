Идеальный кофейно-фруктовый пирог: сохраните этот рецепт, гости будут поражены

Кофейно-фруктовый пирог: рецепт для сладкоежек

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт безумно вкусного фруктового пирога с кофейным вкусом. Всё, что вам нужно для приготовления этого десерта, — это мука, какао-порошок, молоко, сахар и кофейная эссенция.

Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сухофрукты необходимо замочить на ночь в кофе, чтобы придать им насыщенный вкус.

Ингредиенты

1 стакан муки для выпечки

3 столовые ложки какао-порошка

1 столовая ложка кофейной эссенции

3 чашки смеси сухофруктов

2 столовые ложки кофейного порошка

1 стакан сахарного песка

1,5 стакана молока

Приготовление

Возьмите большую миску и положите в неё смесь сухофруктов. Добавьте кофейную эссенцию, кофейный порошок и молоко. Хорошо перемешайте все ингредиенты, накройте миску пищевой плёнкой и оставьте сухофрукты на ночь. Разогрейте духовку до 160 градусов. В смесь замоченных сухофруктов добавьте муку, какао-порошок и сахар и хорошо перемешайте. Тесто для пирога готово. Вылейте его в форму для выпечки и готовьте в духовке около 50-55 минут.