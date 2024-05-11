Идеальный кофейно-фруктовый пирог: сохраните этот рецепт, гости будут поражены

Предлагаем вам рецепт безумно вкусного фруктового пирога с кофейным вкусом. Всё, что вам нужно для приготовления этого десерта, — это мука, какао-порошок, молоко, сахар и кофейная эссенция.
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Сухофрукты необходимо замочить на ночь в кофе, чтобы придать им насыщенный вкус.
Ингредиенты
1 стакан муки для выпечки
3 столовые ложки какао-порошка
1 столовая ложка кофейной эссенции
3 чашки смеси сухофруктов
2 столовые ложки кофейного порошка
1 стакан сахарного песка
1,5 стакана молока
Приготовление
Возьмите большую миску и положите в неё смесь сухофруктов. Добавьте кофейную эссенцию, кофейный порошок и молоко. Хорошо перемешайте все ингредиенты, накройте миску пищевой плёнкой и оставьте сухофрукты на ночь.
Разогрейте духовку до 160 градусов.
В смесь замоченных сухофруктов добавьте муку, какао-порошок и сахар и хорошо перемешайте. Тесто для пирога готово. Вылейте его в форму для выпечки и готовьте в духовке около 50-55 минут.
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Кофейно-фруктовый пирог без яиц и молочных продуктов