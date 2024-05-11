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Почему вам постоянно хочется спать: ответ докторов

Неочевидные вещи: отчего хочется постоянно спать

3:52
Здоровье

Выковыряетесь в носу на ходу, зеваете во время важных встреч или выпиваете уже четвертую чашку кофе и все равно не можете избавиться от ощущения, что проснулись утром и забыли встать?Вы всегда хотите спать. Причина может быть ясна. Рассмотрим неочевидные и очевидные вопросы о засыпании далее в статье.

Неочевидные вещи: отчего хочется постоянно спать
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Заблуждение 1. Самообман

Днем- работа в офисе, а ночью спасаю мир, как Супермен, думая, что мне не нужно спать.

По словам Роберта Розенберга, директора Аризонского центра расстройств сна, "добровольное лишение сна нарушает нормальный цикл-сон-бодрствование, который включает в себя от семи до девяти часов отдыха каждую ночь, что приводит к ненужному стрессу". В результате изменяются биоритмы, связанные со сменой дня и ночи, что усложняет возвращение к здоровому сну".

Что делать: перестаньте требовать от себя героизма. Позвольте себе испытать усталость и проспите всю ночь.


Ошибка 2. Переполнение спальни вещами


Наш разум воспринимает и видит всё то, что нас окружает. Если последним, что вы видели перед сном, был мусор или беспорядок, ваши мысли будут хаотичными и неприятными",- говорит доктор медицины Вэй Синь Лай, обладатель патента на изобретение специальных наушников для засыпания.

От ненужных предметов в доме, а особенно спальне следует избавляться.


Ошибка 3. Засыпание на голодный желудок


Роберт Эксман, директор Миссурийского института исследования сна, говорит, что небольшой прием пищи перед сном обеспечит организм энергией, необходимой для глубокого и спокойного сна.


Заблуждение 4. Сон с перерывами


Спальня- лучшее место для сна, говорит доктор Розенберг. Вздремнуть в пригородном поезде или провести час на диване после ужина— все это может испортить ваш мозг.

Что делать: не изменяйте спальне. Если вы чувствуете сонливость, а время спать еще не пришло, встаньте и потянитесь.


Ошибка 5. Желание наверстать упущенное во время сна.


"Что касается сна, то его невозможно наверстать. Догнать сон невозможно.",- говорит Розенберг.

Более того, такие попытки могут привести к еще большей усталости. Если вы всю неделю спали по четыре -пять часов, а в выходные надеетесь хорошо выспаться, проспав девять-десять часов или больше, откажитесь от этой надежды".


Ошибка 6. Пренебрежение завтраком

Какое отношение завтрак имеет к времени отхода ко сну? Доктор Эксман объясняет, что завтрак, съеденный в течение часа после пробуждения, запускает часы вашего организма и обратный отсчет времени до сна. Это как таймер, который говорит вам, когда пора ложиться спать. 

Даже если вам приходится вставать рано утром, сосредоточьтесь на позитивных событиях предстоящего дня. Это может быть первый глоток ароматного латте или красивый наряд.

Если вы — женщина, то вы можете испытывать время от времени проблемы со сном. Тем не менее, это факт, который стоит принять во внимание, поскольку у мужчин и женщин разные потребности во сне.

Мэтью Минглоун, ведущий эксперт Калифорнийского центра сна EOC, объясняет, что период REM-сна, необходимый для полноценного отдыха, сокращается во время менструации, пременопаузы и менопаузы, поскольку уровень гормона прогестерона в крови быстро падает. Температура тела больше не регулируется должным образом, вам становится жарко, и это сказывается на вашем сне.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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