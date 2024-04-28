Вот какой штраф можно получить за отсутствие одного болта на колесе

Езда на автомобиле с недостающим болтом или гайкой в колесе может привести к серьезным последствиям, таким как вибрация и потеря управляемости. Это часто случается после посещения автосервиса или самостоятельной смены колес, где неправильная затяжка может ослабить или поломать крепеж.
Если болт потерян, необходимо немедленно проверить и затянуть остальные болты, избегая интенсивной езды до замены утерянного элемента. Отсутствие крепежного элемента может привести к штрафу в размере 500 рублей, но не остановит вождение, если предприняты меры безопасности.
Регулярный осмотр, использование специализированных смазок и динамометрического ключа могут помочь предотвратить подобные проблемы.
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