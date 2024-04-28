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Вот какой штраф можно получить за отсутствие одного болта на колесе

Вот почему один недостающий болт – это большая проблема

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Авто

Езда на автомобиле с недостающим болтом или гайкой в колесе может привести к серьезным последствиям, таким как вибрация и потеря управляемости. Это часто случается после посещения автосервиса или самостоятельной смены колес, где неправильная затяжка может ослабить или поломать крепеж.

Вот почему один недостающий болт – это большая проблема
Фото: Wikipedia by Ildar Sagdejev is licensed under CC BY-SA 4.0

Если болт потерян, необходимо немедленно проверить и затянуть остальные болты, избегая интенсивной езды до замены утерянного элемента. Отсутствие крепежного элемента может привести к штрафу в размере 500 рублей, но не остановит вождение, если предприняты меры безопасности.

Регулярный осмотр, использование специализированных смазок и динамометрического ключа могут помочь предотвратить подобные проблемы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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