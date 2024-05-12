Материнский капитал до 2030 года: масштабные планы Путина по поддержке семей

В России будет запущен новый национальный проект "Семья"

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин объявил о начале активной стадии комплексной программы, направленной на защиту материнства и улучшение здоровья детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Takumiitinose is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что в России стартует новый национальный проект под названием "Семья". Этот проект включает в себя наиболее успешные методы поддержки семей.

В рамках новых инициатив особое внимание уделяется программе материнского капитала, которая зарекомендовала себя как эффективное средство поддержки и будет продолжена до 2030 года.