В рамках послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин объявил о начале активной стадии комплексной программы, направленной на защиту материнства и улучшение здоровья детей.
Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что в России стартует новый национальный проект под названием "Семья". Этот проект включает в себя наиболее успешные методы поддержки семей.
В рамках новых инициатив особое внимание уделяется программе материнского капитала, которая зарекомендовала себя как эффективное средство поддержки и будет продолжена до 2030 года.
Супруга принца Гарри вновь оказалась в центре скандала.