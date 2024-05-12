Всегда в моде: стильные и интересные способы носить монохромные комплекты

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Стильное сочетание: подсказки по носке монохромных образов в одном оттенке

1:13
Моя семья » Красота и стиль

В поисках стиля и удобства в гардеробе? Монохром может стать вашим решением. Ведь кто сказал, что один цвет скучен? Вот несколько советов, как сделать монохромный образ интересным:

Стильное сочетание: подсказки по носке монохромных образов в одном оттенке
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain
  • Сочетание разных фактур: попробуйте сочетать различные текстуры тканей, например, трикотаж с глянцем или шелком с денимом. Это добавит вашему образу игры и оригинальности.
  • Многослойность: этот трюк не только придает вашему образу объем, но и помогает сохранить тепло. Экспериментируйте с разными слоями одежды, при этом оставаясь в рамках одной цветовой гаммы.
  • Принты в монохроме: возьмите на вооружение вещи с монохромными принтами. Они придадут вашему образу динамики, не нарушая цельности стиля.
  • Один яркий акцент: даже в монохромном образе можно выделить один яркий акцент. Это может быть яркая сумка, шарф или другой аксессуар, который добавит контраста и интереса.
  • Выбор цвета под свои природные тона: не забывайте о своем цветотипе при выборе монохромного образа. Выбирайте оттенки, которые выгодно подчеркивают вашу внешность.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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