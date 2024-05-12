Не отказывайтесь от спортивной фигуры в поездках: разбираем вариации упражнений

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Комплекс упражнений, который необходим в путешествиях

1:40
Спорт

Путешествия всегда приносят массу удовольствия, но могут нарушить вашу обычную тренировочную программу. Однако это не повод пропускать тренировки. Существует множество упражнений, которые можно выполнять во время путешествия, не имея доступа к тренажерному залу.

Комплекс упражнений, который необходим в путешествиях
Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Одним из самых простых упражнений, которое можно делать в любом месте, является скакалка. Просто возьмите ее с собой и проведите несколько минут скакания перед завтраком или перед сном. Это отличный способ разогреться и поддерживать свою форму в отличном состоянии.

Еще одно отличное упражнение – отжимания. Они могут быть выполнены практически в любом удобном месте, будь то номер отеля или даже пляж. Просто найдите ровную поверхность и начинайте отжиматься. Это поможет укрепить мышцы рук и груди.

Не забывайте также о выпадах. Они отлично работают на ягодицы и ноги. Вы можете проводить этот упражнение на пляже или на городской площадке, главное – не забывать о правильной технике выполнения. Попробуйте также легкую пробежку по новой местности или по берегу моря, реки.

И наконец, подвижные игры, такие как фрисби или бадминтон, водное поло могут быть отличным способом поддерживать себя в форме во время путешествия. Это не только поможет вам оставаться активными, но и добавит вам удовольствия от поездки.

Таким образом, даже во время путешествия можно поддерживать себя в отличной физической форме. Просто не забывайте о разнообразии упражнений и о том, что главное – это постоянство.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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