Не отказывайтесь от спортивной фигуры в поездках: разбираем вариации упражнений

Комплекс упражнений, который необходим в путешествиях

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Путешествия всегда приносят массу удовольствия, но могут нарушить вашу обычную тренировочную программу. Однако это не повод пропускать тренировки. Существует множество упражнений, которые можно выполнять во время путешествия, не имея доступа к тренажерному залу.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Одним из самых простых упражнений, которое можно делать в любом месте, является скакалка. Просто возьмите ее с собой и проведите несколько минут скакания перед завтраком или перед сном. Это отличный способ разогреться и поддерживать свою форму в отличном состоянии.

Еще одно отличное упражнение – отжимания. Они могут быть выполнены практически в любом удобном месте, будь то номер отеля или даже пляж. Просто найдите ровную поверхность и начинайте отжиматься. Это поможет укрепить мышцы рук и груди.

Не забывайте также о выпадах. Они отлично работают на ягодицы и ноги. Вы можете проводить этот упражнение на пляже или на городской площадке, главное – не забывать о правильной технике выполнения. Попробуйте также легкую пробежку по новой местности или по берегу моря, реки.

И наконец, подвижные игры, такие как фрисби или бадминтон, водное поло могут быть отличным способом поддерживать себя в форме во время путешествия. Это не только поможет вам оставаться активными, но и добавит вам удовольствия от поездки.

Таким образом, даже во время путешествия можно поддерживать себя в отличной физической форме. Просто не забывайте о разнообразии упражнений и о том, что главное – это постоянство.