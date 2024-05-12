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Сливочный кофе с бананом и мёдом: оригинальный и изысканный напиток для тех, кто устал от обычного эспрессо

Сливочно-медовый кофе: попробуйте этот рецепт

0:57
Еда

Если вы страстный любитель кофе, то этот рецепт придётся вам по душе. Кофе с бананом и мёдом — только для истинных гурманов.

Сливочно-медовый кофе: попробуйте этот рецепт
Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Чтобы сделать напиток более ароматным, вы можете украсить его мелко нарезанными финиками, кешью, миндалём и даже изюмом.

Ингредиенты

  • 1 порция кофе эспрессо
  • 2 чайные ложки мёда
  • 1 банан
  • 2 кубика льда
  • 100 мл молока
  • 60 мл обезжиренных сливок
  • 1 столовая ложка шоколадного сиропа

Приготовление

  1. В блендер добавьте нарезанные кусочки банана, кубики льда и мёд. Смешайте до образования пасты.
  2. Теперь добавьте молоко, нежирные сливки и порцию кофе эспрессо. Снова перемешайте до получения однородной смеси.
  3. Перелейте кофе в стакан и полейте сверху шоколадным сиропом. Ваш сливочно-медовый кофе готов.
Кофе с медом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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