Сливочный кофе с бананом и мёдом: оригинальный и изысканный напиток для тех, кто устал от обычного эспрессо

Сливочно-медовый кофе: попробуйте этот рецепт

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы страстный любитель кофе, то этот рецепт придётся вам по душе. Кофе с бананом и мёдом — только для истинных гурманов.

Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Чтобы сделать напиток более ароматным, вы можете украсить его мелко нарезанными финиками, кешью, миндалём и даже изюмом.

Ингредиенты

1 порция кофе эспрессо

2 чайные ложки мёда

1 банан

2 кубика льда

100 мл молока

60 мл обезжиренных сливок

1 столовая ложка шоколадного сиропа

Приготовление

В блендер добавьте нарезанные кусочки банана, кубики льда и мёд. Смешайте до образования пасты. Теперь добавьте молоко, нежирные сливки и порцию кофе эспрессо. Снова перемешайте до получения однородной смеси. Перелейте кофе в стакан и полейте сверху шоколадным сиропом. Ваш сливочно-медовый кофе готов.