Сливочный кофе с бананом и мёдом: оригинальный и изысканный напиток для тех, кто устал от обычного эспрессо
Сливочно-медовый кофе: попробуйте этот рецепт
0:57
Если вы страстный любитель кофе, то этот рецепт придётся вам по душе. Кофе с бананом и мёдом — только для истинных гурманов.
Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Чтобы сделать напиток более ароматным, вы можете украсить его мелко нарезанными финиками, кешью, миндалём и даже изюмом.
Ингредиенты
- 1 порция кофе эспрессо
- 2 чайные ложки мёда
- 1 банан
- 2 кубика льда
- 100 мл молока
- 60 мл обезжиренных сливок
- 1 столовая ложка шоколадного сиропа
Приготовление
- В блендер добавьте нарезанные кусочки банана, кубики льда и мёд. Смешайте до образования пасты.
- Теперь добавьте молоко, нежирные сливки и порцию кофе эспрессо. Снова перемешайте до получения однородной смеси.
- Перелейте кофе в стакан и полейте сверху шоколадным сиропом. Ваш сливочно-медовый кофе готов.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru