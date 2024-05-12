Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пушилин заявил, что у Часова Яра появится регион-шеф
4 случая, когда шторы можно не вешать
Автоэксперт рассказал, что делать, если в машину залили плохой бензин
На Украине начали мобилизацию водителей рейсовых автобусов
Гуаша: древний метод массажа для красоты и здоровья
Сливочно-медовый кофе: попробуйте этот рецепт
Единственный КПП на границе России с Грузией закрыт из-за непогоды
Юрий Лоза показал фото с женой из семейного архива
Комплекс упражнений, который необходим в путешествиях
Ученые возведут Стену смерти для покорения Луны

Ученые предложили создать Стену смерти для лунных колониалистов

1:30
Наука

Профессор физиологии университета в Милане Альберто Минетти вместе с группой своих сторонников разработали уникальный метод поддержания хорошей физической формы для космонавтов, которым предстоит исследовать Луну.

Он заключается в тренировках на специальной "Стене смерти", которая имеет форму цилиндра и напоминает ту, что используют каскадеры на мотоциклах.

Ученые не ограничились лишь этой идеей, а решили протестировать ее на практике. Для имитации лунного притяжения они использовали кран и систему подвесных канатов — благодаря им бегун смог буквально пробежаться по стене в сторону. Профессор Минетти, общаясь с представителями прессы, был поражен тем, что никому ранее не пришла в голову подобная идея. Этот передовой подход к тренировкам позволит предотвратить негативные последствия для здоровья лунных путешественников вследствие длительного пребывания в условиях микрогравитации.

По предварительным подсчетам, колонизаторам Луны придется двигаться со скоростью не менее 12,8 км/ч, чтобы не сорваться во время бега вдоль вертикальной стены. Некоторые специалисты выражают сомнения и считают, что подход может оказаться неэффективным из-за того, что акванавты, вероятно, будут жить в очень маленьких поселениях вначале. Несмотря на опасения, идея выглядит занимательной и может пригодиться не только исследователям космоса.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию

Супруга принца Гарри вновь оказалась в центре скандала.

Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Кинологи назвали породы собак без неприятного запаха
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Зеленский требует снять людей с фронта для "охраны Киева" Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Грандиозный демонтаж плотин на реке Кламат: как снос четырёх гигантов восстановит экосистему
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Последние материалы
Гуаша: древний метод массажа для красоты и здоровья
Сливочно-медовый кофе: попробуйте этот рецепт
Единственный КПП на границе России с Грузией закрыт из-за непогоды
Юрий Лоза показал фото с женой из семейного архива
Комплекс упражнений, который необходим в путешествиях
Сорт кабачков "Кавили F1"
В России будет запущен новый национальный проект "Семья"
Ветеринары рассказали, как продлить жизнь кошке
Ученые предложили создать Стену смерти для лунных колониалистов
Топ вещей, "съедающих" квадратные метры в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников