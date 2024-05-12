Ученые возведут Стену смерти для покорения Луны

Ученые предложили создать Стену смерти для лунных колониалистов

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Профессор физиологии университета в Милане Альберто Минетти вместе с группой своих сторонников разработали уникальный метод поддержания хорошей физической формы для космонавтов, которым предстоит исследовать Луну.

Он заключается в тренировках на специальной "Стене смерти", которая имеет форму цилиндра и напоминает ту, что используют каскадеры на мотоциклах.

Ученые не ограничились лишь этой идеей, а решили протестировать ее на практике. Для имитации лунного притяжения они использовали кран и систему подвесных канатов — благодаря им бегун смог буквально пробежаться по стене в сторону. Профессор Минетти, общаясь с представителями прессы, был поражен тем, что никому ранее не пришла в голову подобная идея. Этот передовой подход к тренировкам позволит предотвратить негативные последствия для здоровья лунных путешественников вследствие длительного пребывания в условиях микрогравитации.

По предварительным подсчетам, колонизаторам Луны придется двигаться со скоростью не менее 12,8 км/ч, чтобы не сорваться во время бега вдоль вертикальной стены. Некоторые специалисты выражают сомнения и считают, что подход может оказаться неэффективным из-за того, что акванавты, вероятно, будут жить в очень маленьких поселениях вначале. Несмотря на опасения, идея выглядит занимательной и может пригодиться не только исследователям космоса.