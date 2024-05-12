Певец Юрий Лоза похвастался красавицей-женой: "Красивая пара! Это любовь!"

Певец Юрий Лоза поделился архивным снимком, на котором он запечатлён с женой.
Юрий Лоза опубликовал в своём ВК-аккаунте фотографию с супругой. На снимке автор и исполнитель хита "Плот" и его супруга Светлана Лоза совсем молоды.
Певец написал под фото имя жены и дал ссылку на её ВК-аккаунт.
Брак Юрия Лозы и его супруга Светланы проверен временем. Супруги вместе уже почти 40 лет. У них есть единственный сын Олег. Когда-то женщина выступала на эстраде под псевдонимом Сюзанна.
Подписчики Лозы оценили красоту его супруги.
"Красивая пара! Это любовь! А остальное — в ваших руках! Поздравляю", — писали фолловеры под постом артиста.
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