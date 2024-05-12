Певец Юрий Лоза похвастался красавицей-женой: "Красивая пара! Это любовь!"

Юрий Лоза показал фото с женой из семейного архива

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза поделился архивным снимком, на котором он запечатлён с женой.

Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Юрий Лоза опубликовал в своём ВК-аккаунте фотографию с супругой. На снимке автор и исполнитель хита "Плот" и его супруга Светлана Лоза совсем молоды.

Певец написал под фото имя жены и дал ссылку на её ВК-аккаунт.

Брак Юрия Лозы и его супруга Светланы проверен временем. Супруги вместе уже почти 40 лет. У них есть единственный сын Олег. Когда-то женщина выступала на эстраде под псевдонимом Сюзанна.

Подписчики Лозы оценили красоту его супруги.

"Красивая пара! Это любовь! А остальное — в ваших руках! Поздравляю", — писали фолловеры под постом артиста.

Ранее шоумен Александр Ревва поздравил жену и дочерей с 8 марта.