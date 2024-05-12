Пряный чай масала: как правильно заваривать. Основные ингредиенты: молоко, специи и имбирь
Как приготовить пряный чай масала
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Будь то лето или зима, чай — это напиток, который употребляют постоянно. Мы вам предлагаем приготовить чай масала, в котором много специй, укрепляющих иммунитет и помогающих бороться с простудой.
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- Кардамон
- 2 чайные ложки нарезанного кубиками имбиря
- 1 стакан молока
- 4 чайные ложки чая
- 4 гвоздики
- Чёрный перец (6 горошин)
- 3 стакана воды
- 4 чайные ложки сахара
Приготовление
- Все специи положите в ступку, измельчите пестиком до образования крупного порошка.
- Добавьте в кастрюлю 3 стакана воды и 1 стакан молока. Положите нарезанный кубиками имбирь.
- Добавьте порошок из специй. Добавьте чай и сахар. Дайте покипеть 2-3 минуты на медленном огне. После этого процедите и наслаждайтесь чашкой горячего чая.
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