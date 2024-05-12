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Пряный чай масала: как правильно заваривать. Основные ингредиенты: молоко, специи и имбирь

Как приготовить пряный чай масала

0:57
Еда

Будь то лето или зима, чай — это напиток, который употребляют постоянно. Мы вам предлагаем приготовить чай масала, в котором много специй, укрепляющих иммунитет и помогающих бороться с простудой.

Как приготовить пряный чай масала
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • Кардамон
  • 2 чайные ложки нарезанного кубиками имбиря
  • 1 стакан молока
  • 4 чайные ложки чая
  • 4 гвоздики
  • Чёрный перец (6 горошин)
  • 3 стакана воды
  • 4 чайные ложки сахара

Приготовление

  1. Все специи положите в ступку, измельчите пестиком до образования крупного порошка.
  2. Добавьте в кастрюлю 3 стакана воды и 1 стакан молока. Положите нарезанный кубиками имбирь.
  3. Добавьте порошок из специй. Добавьте чай и сахар. Дайте покипеть 2-3 минуты на медленном огне. После этого процедите и наслаждайтесь чашкой горячего чая.
Пряный чай на молоке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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