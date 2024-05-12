Пряный чай масала: как правильно заваривать. Основные ингредиенты: молоко, специи и имбирь

Как приготовить пряный чай масала

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Будь то лето или зима, чай — это напиток, который употребляют постоянно. Мы вам предлагаем приготовить чай масала, в котором много специй, укрепляющих иммунитет и помогающих бороться с простудой.

Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

Кардамон

2 чайные ложки нарезанного кубиками имбиря

1 стакан молока

4 чайные ложки чая

4 гвоздики

Чёрный перец (6 горошин)

3 стакана воды

4 чайные ложки сахара

Приготовление

Все специи положите в ступку, измельчите пестиком до образования крупного порошка. Добавьте в кастрюлю 3 стакана воды и 1 стакан молока. Положите нарезанный кубиками имбирь. Добавьте порошок из специй. Добавьте чай и сахар. Дайте покипеть 2-3 минуты на медленном огне. После этого процедите и наслаждайтесь чашкой горячего чая.