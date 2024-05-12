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Метод гуаша: основные шесть вопросов и ответы о данной древней технике

Гуаша: древний метод массажа для красоты и здоровья

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Все наверняка слышали о массаже гуаша — скребки из камня, популярные на маркетплейсах, и демонстрации бьюти-блогеров в соцсетях. Но что представляет собой этот массаж, для кого он подходит, а для кого нет, и каковы его преимущества для красоты и здоровья?

Гуаша: древний метод массажа для красоты и здоровья
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Гуаша — это метод массажа, уходящий корнями в традиционную китайскую медицину. Она основана на представлении о том, что ци (энергия) должна свободно течь по всему телу для поддержания хорошего самочувствия. Эта техника используется для улучшения кровообращения и устранения проблем со здоровьем, таких как воспаление и застой ци в определенных областях тела.

Многие беспокоятся о том, не будет ли больно делать гуаша. Однако врачи утверждают, что это мягкая процедура, и интенсивность массажа может меняться в зависимости от типов уплотнений в тканях. Инструменты гуаша имеют гладкие, закругленные края и не представляют опасности для кожи.

Преимущества гуаша включают облегчение боли в мышцах, головные боли, мигрени, а также снятие тревоги, усталости и бессонницы. Техника подходит и для самомассажа, но важно знать анатомию или обратиться к специалисту.

Гуаша также используется для массажа лица, помогая снять напряжение, уменьшить отечность и воспаление. Однако при работе с этой областью следует избегать слишком сильного давления и двигаться по прямой линии, чтобы не растягивать кожу.

Хотя большинство людей хорошо переносит гуашу, людям с проблемами кровообращения, диабетом или теми, кто принимает препараты для разжижения крови, следует быть осторожными и обсудить это с массажистом перед процедурой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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