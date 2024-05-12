Скандал на Евровидении: Грета Тунберг против Израиля, страна все равно в финале

На конкурсе Евровидение, проходящем в шведском Мальмё, Израиль успешно преодолел этап полуфинала и вышел в финал, несмотря на активные протесты против его участия.
В день полуфинала перед залом, где проходили выступления, устроили масштабную антиизраильскую акцию, в которой приняла участие известная активистка Грета Тунберг.
Протестующие выражали поддержку Палестине. Кроме Израиля, в финал также прошли представители Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии и Армении. Финальное шоу запланировано на 11 мая.
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