Скандал на Евровидении: Грета Тунберг против Израиля, страна все равно в финале

Израиль преодолел протесты и вышел в финал Евровидения в Мальмё

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На конкурсе Евровидение, проходящем в шведском Мальмё, Израиль успешно преодолел этап полуфинала и вышел в финал, несмотря на активные протесты против его участия.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

В день полуфинала перед залом, где проходили выступления, устроили масштабную антиизраильскую акцию, в которой приняла участие известная активистка Грета Тунберг.

Протестующие выражали поддержку Палестине. Кроме Израиля, в финал также прошли представители Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии и Армении. Финальное шоу запланировано на 11 мая.