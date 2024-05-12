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Красивые ампельные растения для сада: рассказываем о биденсе и дихондре

Биденс и дихондра прекрасно украсят сад

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Садоводство » Цветы

Биденс — популярное растение для выращивания на балконах, благодаря своим ярким солнечным цветам, расцветающим уже в мае и заканчивающимся к осени. Оно предпочитает хорошее освещение и умеренное увлажнение почвы, при этом обладает неприхотливостью и устойчивостью к различным погодным условиям.

Биденс и дихондра прекрасно украсят сад
Фото: commons.wikimedia.org by Zbigniew Niepokój is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дихондра, хоть и не обладает яркими цветами, замечательно выглядит в садах благодаря своей декоративной листве, особенно варианты с серебристыми листьями. Побеги этого растения могут достигать почти двух метров в длину, а для его процветания требуется много солнечного света и тепла.

Кроме того, в качестве ампельных растений могут быть использованы фуксия, диасция, ампельная настурция, бегония и пеларгония.

БИДЕНС - ЦВЕТОК без ХЛОПОТ.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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