Красивые ампельные растения для сада: рассказываем о биденсе и дихондре

Биденс и дихондра прекрасно украсят сад

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Биденс — популярное растение для выращивания на балконах, благодаря своим ярким солнечным цветам, расцветающим уже в мае и заканчивающимся к осени. Оно предпочитает хорошее освещение и умеренное увлажнение почвы, при этом обладает неприхотливостью и устойчивостью к различным погодным условиям.

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Дихондра, хоть и не обладает яркими цветами, замечательно выглядит в садах благодаря своей декоративной листве, особенно варианты с серебристыми листьями. Побеги этого растения могут достигать почти двух метров в длину, а для его процветания требуется много солнечного света и тепла.

Кроме того, в качестве ампельных растений могут быть использованы фуксия, диасция, ампельная настурция, бегония и пеларгония.