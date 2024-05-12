Рекордный экспорт китайских автомобилей: внутренний рынок просел, но мировые поставки взлетели на 38%

Экспорт автомобилей из Китая достиг рекордного уровня в апреле

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Экспорт китайских автомобилей в апреле достиг рекордного уровня, увеличившись на 38% по сравнению с прошлым годом, и составил 417 000 единиц. Однако внутренние продажи автомобилей в Китае сократились на 5,8% по сравнению с прошлым годом и на 9,6% относительно марта из-за жесткой конкуренции и осторожности потребителей в условиях нестабильного экономического восстановления.

Фото: Wikipedia by Strilets` is licensed under CC BY-SA 4.0

Тем не менее, китайские автопроизводители активно исследуют рынки Южной Америки, Австралии и стран АСЕАН, несмотря на антидемпинговое расследование ЕС, которое оказывает давление на экспорт автомобилей в Европу.

Продажи электромобилей и гибридов в Китае достигли 43,5% от общего объема продаж, что является рекордом за полный месяц и приблизило Китай к достижению цели в 45% к 2027 году. Однако в апреле наблюдалось сокращение продаж электромобилей на 6,3% и гибридов на 4,7% по сравнению с мартом.

Продолжающаяся ценовая война на внутреннем рынке затрагивает более 40 брендов, заставляя такие компании, как Tesla и BYD, предлагать модели без первоначальных взносов и участвовать в программе субсидий для замены старых автомобилей, объявленной китайским правительством.