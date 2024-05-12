Эффективное использование пространства в квартире: советы по дизайну от Юлии Тычина

Топ вещей, "съедающих" квадратные метры в квартире

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Наиболее частая проблема современных квартир — это ограниченное пространство.

Фото: Скриншот YT Market-Dveri

В маленьких квартирах это понятно, но как быть, когда большая квартира кажется стесненной и переполненной? Дизайнер Юлия Тычино из "БелНовости" предлагает решение: избавление от ненужных предметов поможет сделать помещения светлее и просторнее.

Массивные люстры

Советуете заменить старомодные массивные люстры на легкие потолочные светильники с оригинальным дизайном. Это придаст комнате уют и избавит от ощущения стесненности.

Декоративные подушки на диванах

Излишек декоративных подушек может создавать беспорядок. Важно выбирать подушки меньшего размера, которые не будут мешать удобно расположиться на диване и не заставят гостей сжиматься на краю.

Открытые полки

С открытыми полками следует быть аккуратнее: хотя они могут стать украшением интерьера, переполненные мелкими предметами быстро теряют свой аккуратный вид. Лучше использовать их для декора, а для хранения предпочитать закрытые системы.

Шкафы средней высоты

Типичные шкафы высотой около 210 см могут визуально уменьшать пространство, особенно в помещениях с низкими потолками, и часто становятся хранилищем ненужных вещей. Встроенные шкафы до потолка — лучший выбор для оптимального использования пространства и визуального расширения помещения.