Эффективное использование пространства в квартире: советы по дизайну от Юлии Тычина

Наиболее частая проблема современных квартир — это ограниченное пространство.
В маленьких квартирах это понятно, но как быть, когда большая квартира кажется стесненной и переполненной? Дизайнер Юлия Тычино из "БелНовости" предлагает решение: избавление от ненужных предметов поможет сделать помещения светлее и просторнее.
Массивные люстры
Советуете заменить старомодные массивные люстры на легкие потолочные светильники с оригинальным дизайном. Это придаст комнате уют и избавит от ощущения стесненности.
Декоративные подушки на диванах
Излишек декоративных подушек может создавать беспорядок. Важно выбирать подушки меньшего размера, которые не будут мешать удобно расположиться на диване и не заставят гостей сжиматься на краю.
Открытые полки
С открытыми полками следует быть аккуратнее: хотя они могут стать украшением интерьера, переполненные мелкими предметами быстро теряют свой аккуратный вид. Лучше использовать их для декора, а для хранения предпочитать закрытые системы.
Шкафы средней высоты
Типичные шкафы высотой около 210 см могут визуально уменьшать пространство, особенно в помещениях с низкими потолками, и часто становятся хранилищем ненужных вещей. Встроенные шкафы до потолка — лучший выбор для оптимального использования пространства и визуального расширения помещения.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.