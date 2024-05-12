Этот сорт кабачков отличается превосходным вкусом: нежным, но плотным, с приятной сладостью

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Сорт кабачков "Кавили F1"

1:19
Садоводство » Овощи

"Кавили F1" — это скороспелый гибрид от голландской компании Nunhems, считается одним из самых ранних сортов кабачков.

Сорт кабачков "Кавили F1"
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Он опыляемый, и его партенокарпические черты (способность к самоопылению) проявляются особенно в условиях прохладного лета. Компактный вертикальный рост позволяет поддерживать плотность посадки до 10 растений на квадратный метр при выращивании в ряд.

Плоды формируются волнообразно в течение 2 месяцев и более, обычно до сентября середины. Кабачки "Кавили F1" имеют светло-зелёную окраску и тонкую прочную кожицу, достигая 20-25 см к 40-45 дню после появления.

Мякоть кабачков светло-кремовая, плотная, с небольшим количеством семян. Урожайность составляет около 9 кг/м2 и выше, в зависимости от методов выращивания и ухода.

"Кавили F1" отличается превосходным вкусом: нежным, но плотным, с приятной сладостью. Он подходит для употребления в свежем виде в салатах, при жарке на гриле, в жареном виде и в приготовлении рагу или консервировании.

Способен выдерживать стресс, устойчив к высоким температурам и мучнистой росе.

Обзор кабачка Кавили F1
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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