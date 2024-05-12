Компания из США запустила в продажу робо-кроссовки

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Мотоконьки американской компании Moonwalkers появились в продаже

1:27
Наука

В производство запущены автоматизированные ботинки Moonwalkers, которые могут стать чрезвычайно удобным и легким способом передвижения для каждого. Это изобретение было финансировано через кампанию на Kickstarter и, согласно мнению специалистов, вошло в число самых инновационных разработок 2023 года.

Мотоконьки американской компании Moonwalkers появились в продаже
Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Moonwalkers не только помогают перемещаться быстрее, но и экономят значительное количество энергии во время пеших прогулок.

Каждая обувь оснащена безщеточным электродвигателем мощностью 300 Вт, который приводит в движение 9 колес из прочного полиуретана. Система управления функционирует на основе искусственного интеллекта, ботинки отслеживают положение друг друга и синхронизируют свои действия с учетом взаимного расположения и скорости. Moonwalkers являются эталоном универсальности — они производятся в едином размере и подходят на любую обувь взрослых мужчин и женщин.

Автоматизированные ботинки предназначены для пользователей с весом не превышающим 100 кг, хотя допускается превышение этого предела с соответствующим снижением эффективности. Moonwalkers могут стать новым видом личного транспорта — единственным существенным препятствием является высокая цена комплекта, составляющая 1400 долларов.

https://www.youtube.com/watch?v=8r0TPD5NUQ0
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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