Ритуальное святотатство: Мария Захарова заявила, что "Евровидение" успешно хоронит Европу

Мария Захарова назвала "Евровидение" похоронами Европы

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась своим мнением о музыкальном конкурсе "Евровидение", финал которого в этом году проходит в Швеции. Она написала об этом в своём Telegram-канале.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов".

Финал конкурса состоялся 11 мая в городе Мальмё на юге Швеции. Это уже третий раз, когда "Евровидение" проводится в этом городе.

Победителем "Евровидения 2024" стал представитель Швейцарии. По итогам финального голосования его песня The Code набрала 591 балл. Второе место досталось Хорватии, а третье Украине.