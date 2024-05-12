Ритуальное святотатство: Мария Захарова заявила, что "Евровидение" успешно хоронит Европу

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Мария Захарова назвала "Евровидение" похоронами Европы

0:52
Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась своим мнением о музыкальном конкурсе "Евровидение", финал которого в этом году проходит в Швеции. Она написала об этом в своём Telegram-канале.

Мария Захарова назвала "Евровидение" похоронами Европы
Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов".

Финал конкурса состоялся 11 мая в городе Мальмё на юге Швеции. Это уже третий раз, когда "Евровидение" проводится в этом городе.

Победителем "Евровидения 2024" стал представитель Швейцарии. По итогам финального голосования его песня The Code набрала 591 балл. Второе место досталось Хорватии, а третье Украине.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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