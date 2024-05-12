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Временное закрытие КПП Верхний Ларс — Казбеги из-за лавиноопасности: последние новости и обновления

Единственный КПП на границе России с Грузией закрыт из-за непогоды

0:52
Туризм

Из-за плохой погоды временно закрыт контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс — Казбеги, который является единственным переходом на границе России и Грузии. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Единственный КПП на границе России с Грузией закрыт из-за непогоды
Фото: commons.wikimedia.org by Kober is licensed under Public domain

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии указывает на повышенную лавиноопасность на этом участке международной трассы, что стало причиной запрета на проезд всех видов транспорта на неопределенный срок.

По информации издания, полиция не допускает проезд грузовиков, легковых автомобилей и даже пешеходов, особенно в опасных участках между грузинским Казбеги и российским Верхним Ларсом из-за угрозы лавин.

С грузинской стороны перед КПП образовалась очередь из 600-800 автомобилей. Риск лавин увеличивается из-за потепления в горной местности.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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