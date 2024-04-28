Стало известно, где в России дешевле всего купить загородное жилье

Курганская область возглавила список российских регионов по стоимости загородного жилья, став самой доступной для покупателей. Согласно данным сервиса "Домклик", об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Средняя цена за квадратный метр в данной области составляет 28,7 тыс. рублей, что значительно ниже среднероссийского показателя в 61,2 тыс. рублей.
Среди регионов с наименьшей стоимостью загородного жилья также находятся Мордовия (31,4 тыс. рублей за кв. м), Смоленская область (32,9 тыс.), Псковская область (33,1 тыс.) и Вологодская область (33,3 тыс.).
Наиболее дорогостоящей территорией для приобретения загородной недвижимости является окрестности Санкт-Петербурга, где цена за квадратный метр достигает в среднем 132,5 тыс. рублей. В Москве цены существенно не отличаются, составляя 128,4 тыс. рублей за квадратный метр.
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