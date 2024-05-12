Знаете ли вы, какой имбирь полезнее: свежий или молотый. Всё о пользе этого продукта для здоровья!

Свежий или сушёный: какой имбирь полезнее

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Имбирь, универсальная и ароматная специя, на протяжении веков был неотъемлемой частью мировой кухни и традиционной медицины. В кулинарии имбирь используется как свежим, так и в форме порошка. Но в чём же отличия и какой имбирь полезнее?

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Свежий имбирь известен своим острым, перечным и слегка сладким вкусом, часто используется в качестве основного ингредиента во множестве блюд:

карри,

супов

и маринадов.

Тёртый имбирь поможет усилить вкус чая, смузи или лимонадов, придав им пикантности. Его также можно добавлять в выпечку, чтобы придать пряную нотку.

Маринованный имбирь подают вместе с роллами и суши в азиатской кухне.

Сушёный имбирь — это скорее концентрированная пряность. Он используется в качестве ключевого ингредиента в смесях специй, таких как карри, гарам масала. Имбирь в форме порошка обладает согревающим действием, поэтому его часто используют в прохладную погоду.

Свежий имбирь имеет ряд преимуществ для здоровья, благодаря наличию активных соединений, таких как гингерол. Он улучшает пищеварение, уменьшая тошноту и вздутие живота, обладает противовоспалительными свойствами, которые могут облегчить симптомы артрита и уменьшить мышечную боль. Свежий имбирь богат антиоксидантами и витамином С, что способствует укреплению иммунитета. Его обычно используют для облегчения утренней тошноты во время беременности.

Что касается специи, то процесс сушки может привести к небольшой потере некоторых питательных веществ, однако всё же сушёный имбирь сохраняет множество полезных свойств и может помочь облегчить воспалительные состояния, такие как остеоартрит. Концентрированные соединения сухого имбиря помогают бороться с инфекциями и подавляют рост вредных бактерий. Имбирь-пряность может также облегчить тошноту и укачивание.

Независимо от того, предпочитаете ли вы смелый и пикантный вкус свежего имбиря или удобство и универсальность сухого имбирного порошка, нельзя отрицать, что имбирь в любой форме стоит включить в свой ежедневный рацион из-за потенциальной пользы для здоровья.