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Угроза для всей Европы: остатки ВСУ после разгрома станут головной болью своих же союзников

Смирнов заявил, что остатки ВСУ станут вооруженными бандами, терроризирующими Европу

0:52
Политика

После окончания специальной военной операции (СВО) остатки украинских войск могут превратиться в хорошо вооружённые и опасные бандитские группировки, которые будут очень опасны для Европейских стран, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Смирнов заявил, что остатки ВСУ станут вооруженными бандами, терроризирующими Европу
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"После окончания СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы", — сказал РИА Новости Смирнов.

Он считает, что по этой причине после завершения конфликта на Украине одной из задач станет декриминализация общества. Эксперт уверен, что справиться с такой сложной проблемой под силу только Российскому государству и его союзниками из-за специфики ситуации и множества объективных факторов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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