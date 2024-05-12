Угроза для всей Европы: остатки ВСУ после разгрома станут головной болью своих же союзников

Смирнов заявил, что остатки ВСУ станут вооруженными бандами, терроризирующими Европу

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

После окончания специальной военной операции (СВО) остатки украинских войск могут превратиться в хорошо вооружённые и опасные бандитские группировки, которые будут очень опасны для Европейских стран, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"После окончания СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы", — сказал РИА Новости Смирнов.

Он считает, что по этой причине после завершения конфликта на Украине одной из задач станет декриминализация общества. Эксперт уверен, что справиться с такой сложной проблемой под силу только Российскому государству и его союзниками из-за специфики ситуации и множества объективных факторов.