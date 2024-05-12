Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мик Райан заявил, что Украина потеряет еще больше войск, если не сдаст Харьков
Отношения на расстоянии: советы и работа над собой
Пчелы-роботы BionicBee способны формировать настоящий рой
Смирнов заявил, что остатки ВСУ станут вооруженными бандами, терроризирующими Европу
Когда велосипед в авто может привести к лишению прав: советы от ГИБДД
Топ-3 стереотипа о русских туристах, которые являются правдой
Свежий или сушёный: какой имбирь полезнее
Разбитый автомобиль Тимура Иванова выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей
Тарасов выселяется из роскошного особняка
Плоды уже через 40 дней после появления всходов: этот ранний сорт кабачков проявляет удивительную продуктивность

Гибрид кабачков "Искандер F1"

0:49
Садоводство » Овощи

"Искандер F1" — ультраранний гибрид от Seminis проявляет удивительную продуктивность, поражая тугими и сочными плодами уже через 40 дней после появления всходов!

Гибрид кабачков "Искандер F1"
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот красавец имеет правильные цилиндрические плоды длиной от 18 до 20 см, с нежной светло-зеленой кожурой и белоснежной сладкой мякотью.

"Искандер F1" формирует завязь плодов до наступления заморозков, обеспечивая урожаи от 1 до 3 раз в неделю при частых сборах в течение 2-3 раз.

Этот ранний гибрид, даже при позднем плодоношении, сохраняет свою пригодность к длительному хранению в полностью созревшем состоянии.

Урожайность этого сорта достигает более 12 кг/м2.

Выращивание кабачков Искандер гибрид F-1
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию

Супруга принца Гарри вновь оказалась в центре скандала.

Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Актер Александр Петров поделился фотографией с женой из театра
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Армия РФ на Харьковском направлении применила новую тактику Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство
Грандиозный демонтаж плотин на реке Кламат: как снос четырёх гигантов восстановит экосистему
Грандиозный демонтаж плотин на реке Кламат: как снос четырёх гигантов восстановит экосистему
Последние материалы
Топ-3 стереотипа о русских туристах, которые являются правдой
Свежий или сушёный: какой имбирь полезнее
Разбитый автомобиль Тимура Иванова выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей
Тарасов выселяется из роскошного особняка
Летний стиль: трендовые сочетания цветов от стилиста Еркович
Гибрид кабачков "Искандер F1"
Как правильно и безопасно заряжать электросамокат
В Санкт-Петербурге задержали начальника автоколонны ООО "Такси"
Индия выпустит первый в мире серийный мотоцикл на природном газе
Секретная техника лимфодренажа от Александра Микулина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников