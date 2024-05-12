Плоды уже через 40 дней после появления всходов: этот ранний сорт кабачков проявляет удивительную продуктивность

"Искандер F1" — ультраранний гибрид от Seminis проявляет удивительную продуктивность, поражая тугими и сочными плодами уже через 40 дней после появления всходов!
Этот красавец имеет правильные цилиндрические плоды длиной от 18 до 20 см, с нежной светло-зеленой кожурой и белоснежной сладкой мякотью.
"Искандер F1" формирует завязь плодов до наступления заморозков, обеспечивая урожаи от 1 до 3 раз в неделю при частых сборах в течение 2-3 раз.
Этот ранний гибрид, даже при позднем плодоношении, сохраняет свою пригодность к длительному хранению в полностью созревшем состоянии.
Урожайность этого сорта достигает более 12 кг/м2.
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