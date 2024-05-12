Плоды уже через 40 дней после появления всходов: этот ранний сорт кабачков проявляет удивительную продуктивность

Гибрид кабачков "Искандер F1"

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Искандер F1" — ультраранний гибрид от Seminis проявляет удивительную продуктивность, поражая тугими и сочными плодами уже через 40 дней после появления всходов!

Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот красавец имеет правильные цилиндрические плоды длиной от 18 до 20 см, с нежной светло-зеленой кожурой и белоснежной сладкой мякотью.

"Искандер F1" формирует завязь плодов до наступления заморозков, обеспечивая урожаи от 1 до 3 раз в неделю при частых сборах в течение 2-3 раз.

Этот ранний гибрид, даже при позднем плодоношении, сохраняет свою пригодность к длительному хранению в полностью созревшем состоянии.

Урожайность этого сорта достигает более 12 кг/м2.