Стереотипы о русских за границей: привычки, ожидания и манеры общения российских туристов

Топ-3 стереотипа о русских туристах, которые являются правдой

В мире существует множество стереотипов о русских туристах и некоторые из них соответствуют действительности. Отличить россиян за границей можно по ряду характерных черт.

Фото: commons.wikimedia.org by Karelj is licensed under CC BY-SA 3.0

Подход к общению

Многие российские туристы начинают разговор в иностранном заведении с фразы "Give me". Такой способ выражения запросов может восприниматься как бестактный и грубый на английском языке. Более предпочтительно использовать выражения "Could I have…" или "Can I have…", чтобы избежать репутации невежливого человека.

Ожидания от сервиса

Россияне, привыкшие к высокому уровню сервиса дома, часто ожидают аналогичного обслуживания и за рубежом. В хорошем парижском ресторане один официант может обслуживать до 20 столов, что влечёт за собой длительное ожидание заказа. Запросы на дополнительные удобства, такие как детский стул или изменение температуры в помещении, могут не встретить понимания.

Поведение на шведском столе

На "всё включено" в отеле русских туристов можно узнать по их стремлению попробовать всё возможное, и в значительных количествах. Это касается как эконом-туристов, так и более обеспеченных путешественников.