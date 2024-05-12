Стереотипы о русских за границей: привычки, ожидания и манеры общения российских туристов

В мире существует множество стереотипов о русских туристах и некоторые из них соответствуют действительности. Отличить россиян за границей можно по ряду характерных черт.
Подход к общению
Многие российские туристы начинают разговор в иностранном заведении с фразы "Give me". Такой способ выражения запросов может восприниматься как бестактный и грубый на английском языке. Более предпочтительно использовать выражения "Could I have…" или "Can I have…", чтобы избежать репутации невежливого человека.
Ожидания от сервиса
Россияне, привыкшие к высокому уровню сервиса дома, часто ожидают аналогичного обслуживания и за рубежом. В хорошем парижском ресторане один официант может обслуживать до 20 столов, что влечёт за собой длительное ожидание заказа. Запросы на дополнительные удобства, такие как детский стул или изменение температуры в помещении, могут не встретить понимания.
Поведение на шведском столе
На "всё включено" в отеле русских туристов можно узнать по их стремлению попробовать всё возможное, и в значительных количествах. Это касается как эконом-туристов, так и более обеспеченных путешественников.
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