Стилист поделилась информацией о самых выигрышных цветовых комбинациях для летнего гардероба

Весенне-летний гардероб предлагает сочетание базовых, пастельных и ярких оттенков, считает стилист Яна Еркович. Она отмечает, что коричневый стал более популярным, чем черный, и дизайнеры экспериментируют с его сочетанием с яркими цветами.

Фото: unsplash.com by Biel Morro bielmb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication