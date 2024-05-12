Стилист поделилась информацией о самых выигрышных цветовых комбинациях для летнего гардероба

Летний стиль: трендовые сочетания цветов от стилиста Еркович

Весенне-летний гардероб предлагает сочетание базовых, пастельных и ярких оттенков, считает стилист Яна Еркович. Она отмечает, что коричневый стал более популярным, чем черный, и дизайнеры экспериментируют с его сочетанием с яркими цветами.

Фото: unsplash.com by Biel Morro bielmb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Желтый также в тренде. Еще один удачный вариант — белый с бордовым, где принты и аксессуары излишни. Классический дуэт бежевого и голубого подходит как для прогулок, так и для офиса. Яркий оттенок охры рекомендуется сочетать с пастельными цветами.

Серый, ценный за универсальность, хорошо гармонирует с зеленым, выглядя бодро и подходя даже для офисных нарядов.



