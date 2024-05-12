Велосипед на авто — и прощай права: не делайте эту ошибку

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Когда велосипед в авто может привести к лишению прав: советы от ГИБДД

1:07
Авто

Перевозка велосипеда на автомобиле может быть опасной не только для окружающих, но и для водителя с точки зрения законодательства. Представитель ГИБДД в интервью njcar. ru объяснил, что при установке велобагажника на крышу авто важно убедиться в правильности его крепления и сертификации.

Когда велосипед в авто может привести к лишению прав: советы от ГИБДД
Фото: Wikipedia by Roger Tutusaus is licensed under CC BY-SA 2.0

За несанкционированные изменения конструкции, нарушающие технический регламент, грозит штраф по статье 12.5 КоАП РФ и предписание устранить нарушение на месте.

Еще серьезнее последствия могут быть при установке багажника так, что он блокирует номерной знак. В таком случае это расценивается как управление транспортным средством с препятствиями для идентификации знака, что карается лишением прав по статье 12.2.2 КоАП РФ.

Не стоит также перевозить велосипеды с открытым багажником, так как это тоже может препятствовать распознаванию номера. Водителям рекомендуется заранее подготовить свое авто и следовать правилам, чтобы избежать неприятных последствий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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