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Бывшая жена замминистра Иванова решила продать принадлежавший ему разбитый внедорожник

Разбитый автомобиль Тимура Иванова выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей

1:14
Происшествия

Внедорожник Chevrolet Suburban 2015 года, который замминистра обороны Тимур Иванов переоформил на свою бывшую супругу Светлану, выставлен на продажу за 2,5 млн рублей после аварии.

Разбитый автомобиль Тимура Иванова выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей
Фото: structure.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0.

Автомобиль был указан в декларации Иванова за 2019 год, но в феврале 2023 года его собственником стала бывшая жена замминистра. В апреле 2024 года автомобиль был выставлен на продажу после ДТП, но уже с новым госномером.

По данным ГИБДД, "Авто.ру" и сервиса AvtoFace, у машины есть повреждения, характерные для лобового удара. Капот автомобиля не помят, но пространство под ним сильно повреждено, что может указывать на столкновение с невысоким предметом. Переднее левое крыло также имеет вмятины. Передние фары отсутствуют. В салоне автомобиля был обнаружен лист бумаги, на котором указано, что у машины проблемы с тормозами.

Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, арестован до 23 июня по обвинению во взяточничестве.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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