Это растение привлекательно колокольчатыми цветами кораллового оттенка

Посадите на участке бессеру

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Бессера, также известная как "коралловые капли", происходит из Мексики и Техаса. Её колокольчатые цветы имеют коралловый оттенок, хотя встречаются и варианты с фиолетовым или белыми полосками на лепестках.

Фото: commons.wikimedia.org by Lyonothamnus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Цветение начинается в конце лета или начале осени и длится до двух месяцев. Растение достигает высоты от 18 до 25 см и предпочитает места с обилием солнечного света, но может переносить небольшую полутень. В прохладном климате оно требует укрытия или переноса в помещение. Бессера не любит частых пересадок и сквозняков.

Во время вегетационного периода его подкармливают 3-4 раза, предпочтительно органическими удобрениями. Умеренный полив важен, поэтому рекомендуется создать дренажный слой при посадке. Цветок выглядит привлекательно в групповых посадках с другими осенними растениями и может быть выращен как в открытом грунте, так и в контейнере в качестве комнатного растения.