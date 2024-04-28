Это растение привлекательно колокольчатыми цветами кораллового оттенка

Бессера, также известная как "коралловые капли", происходит из Мексики и Техаса. Её колокольчатые цветы имеют коралловый оттенок, хотя встречаются и варианты с фиолетовым или белыми полосками на лепестках.
Цветение начинается в конце лета или начале осени и длится до двух месяцев. Растение достигает высоты от 18 до 25 см и предпочитает места с обилием солнечного света, но может переносить небольшую полутень. В прохладном климате оно требует укрытия или переноса в помещение. Бессера не любит частых пересадок и сквозняков.
Во время вегетационного периода его подкармливают 3-4 раза, предпочтительно органическими удобрениями. Умеренный полив важен, поэтому рекомендуется создать дренажный слой при посадке. Цветок выглядит привлекательно в групповых посадках с другими осенними растениями и может быть выращен как в открытом грунте, так и в контейнере в качестве комнатного растения.
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