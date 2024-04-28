От Аризоны до Чили: 10 национальных парков с самой высокой статистикой смертности среди туристов

Топ-10 самых опасных национальных парков мира

2:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Научные исследования подтверждают положительное воздействие природы на физическое и эмоциональное состояние человека. Жители городов часто стремятся к посещению национальных парков, чтобы насладиться красотой природы и провести время на свежем воздухе.

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Однако, не все национальные парки безопасны. Компания KÜHL провела исследование и составила список самых опасных национальных парков в мире, где перечислены наиболее смертельные из них.

Национальный парк Гранд-Каньон, Аризона - одно из самых посещаемых мест в США, но и самое опасное. По данным KÜHL, среди посетителей парка один из 503 000 может погибнуть. С 2007 года здесь произошло 165 смертельных случаев, связанных с высотными разрывами, крутыми обрывами и падениями скал. Национальный парк Торес-дель-Пайне, Чили - известен своими великолепными пейзажами и горами. Вероятность смерти здесь составляет 1 из 370 000 из-за крайней погоды и сложности троп. Национальный парк Айл-Рояль, Мичиган - отдаленная группа островов в озере Сверхион, где смертность среди туристов достигает одного на 163 000, в основном из-за переменчивой погоды и водных происшествий. Национальный парк Норт-Каскейдс, Вашингтон - рай для пеших прогулок и кемпинга с вероятностью смерти один на 18 000, обусловленной падением скал, ледниками и оползнями. Национальный парк Драй-Тортугас, Флорида - предлагает красивый подводный мир, но опасность водных несчастных случаев увеличивает риск смерти до одного на 184 000. Национальный парк Биг-Бенд, Техас - известен разнообразием пейзажей и флоры и фауны, но имеет риск смерти один на 218 000. Национальный парк Денали, Аляска - несравненные природные красоты, но опасности, связанные с экстремальным холодом, погодными условиями и высотой, увеличивают вероятность смерти до одного на 119 000. Национальный парк Кингс-Каньон, Калифорния - его горные вершины и долины скрывают опасные пропасти и нестабильные склоны, вероятность погибнуть здесь составляет одного на 220 000. Национальный парк Горы Гуадалупе, Техас - славится своими ископаемыми рифами и разнообразием лесов, но вероятность погибнуть составляет один на 514 000. Национальный парк Маунт-Рейнир, Вашингтон - вулканический национальный парк с уникальными ландшафтами, где вероятность смерти достигает один на 317 000.