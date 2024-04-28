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От Аризоны до Чили: 10 национальных парков с самой высокой статистикой смертности среди туристов

Топ-10 самых опасных национальных парков мира

2:57
Туризм

Научные исследования подтверждают положительное воздействие природы на физическое и эмоциональное состояние человека. Жители городов часто стремятся к посещению национальных парков, чтобы насладиться красотой природы и провести время на свежем воздухе.

Топ-10 самых опасных национальных парков мира
Фото: unsplash.com by Artem Sapegin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако, не все национальные парки безопасны. Компания KÜHL провела исследование и составила список самых опасных национальных парков в мире, где перечислены наиболее смертельные из них.

  1. Национальный парк Гранд-Каньон, Аризона - одно из самых посещаемых мест в США, но и самое опасное. По данным KÜHL, среди посетителей парка один из 503 000 может погибнуть. С 2007 года здесь произошло 165 смертельных случаев, связанных с высотными разрывами, крутыми обрывами и падениями скал.
  2. Национальный парк Торес-дель-Пайне, Чили - известен своими великолепными пейзажами и горами. Вероятность смерти здесь составляет 1 из 370 000 из-за крайней погоды и сложности троп.
  3. Национальный парк Айл-Рояль, Мичиган - отдаленная группа островов в озере Сверхион, где смертность среди туристов достигает одного на 163 000, в основном из-за переменчивой погоды и водных происшествий.
  4. Национальный парк Норт-Каскейдс, Вашингтон - рай для пеших прогулок и кемпинга с вероятностью смерти один на 18 000, обусловленной падением скал, ледниками и оползнями.
  5. Национальный парк Драй-Тортугас, Флорида - предлагает красивый подводный мир, но опасность водных несчастных случаев увеличивает риск смерти до одного на 184 000.
  6. Национальный парк Биг-Бенд, Техас - известен разнообразием пейзажей и флоры и фауны, но имеет риск смерти один на 218 000.
  7. Национальный парк Денали, Аляска - несравненные природные красоты, но опасности, связанные с экстремальным холодом, погодными условиями и высотой, увеличивают вероятность смерти до одного на 119 000.
  8. Национальный парк Кингс-Каньон, Калифорния - его горные вершины и долины скрывают опасные пропасти и нестабильные склоны, вероятность погибнуть здесь составляет одного на 220 000.
  9. Национальный парк Горы Гуадалупе, Техас - славится своими ископаемыми рифами и разнообразием лесов, но вероятность погибнуть составляет один на 514 000.
  10. Национальный парк Маунт-Рейнир, Вашингтон - вулканический национальный парк с уникальными ландшафтами, где вероятность смерти достигает один на 317 000.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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