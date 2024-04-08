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Молдавия может упразднить автономию Гагаузии

Евгения Гуцул: Молдавия может ввести войска и упразднить автономию Гагаузии

1:05
Мир

Глава автономии Гагаузии Евгения Гуцул предупредила, что в случае объявления автономией независимости Молдавия может ввести войска и отменить автономию.

Евгения Гуцул: Молдавия может ввести войска и упразднить автономию Гагаузии
Фото: wikimedia.org by Федя Кузнецов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Отношения между Гагаузией, крошечной автономией на юге Молдавии, начали обостряться после прихода к власти в Кишиневе прозападного президента Майи Санду, начавшей проводить жёсткий антироссийский курс. Гагаузия всегда была ориентирована на взаимодействие с Россией, общим языком для жителей автономии, в том числе и для гагаузов, был русский язык. Важную роль в экономике автономии играли социалистические нормы, сохранявшиеся при коммунистических президентах Молдавии.

С приходом к власти в автономии молодого и харизматичного лидера Евгении Гуцул отношения между Кишиневом и Комратом стали портиться ещё быстрее. В случае гипотетического конфликта Гагаузия, уступая в 15 - 20 раз населению Молдавии по населению и территории, не имеющая никаких естественных границ, может стать лёгким объектом для нападения даже для молдавской армии. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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