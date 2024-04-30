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Как выбрать идеальную раковину для ванной: советы дизайнера Юлии Тычино

Как правильно выбрать раковину для ванной

1:25
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Выбор раковины для ванной комнаты должен учитывать как функциональность, так и её согласованность с дизайном интерьера. Эксперт по дизайну Юлия Тычино из "БелНовости" поделилась рекомендациями по выбору оптимального варианта.

Как правильно выбрать раковину для ванной
Фото: openverse.org by spakattacks is licensed under CC BY 2.0.

Первый шаг — выбор материала.
Керамические раковины бывают из фарфора, который долговечен, или из более доступного фаянса. Стеклянные раковины выглядят стильно, но требуют регулярного ухода. Нержавеющая сталь прекрасно подойдёт для кухонь благодаря своей долговечности и экономичности. Использование натуральных материалов, таких как гранит или мрамор, добавит интерьеру роскоши, но будет стоить дороже и потребует значительных затрат. В отличие от них, искусственный камень более лёгкий и доступный, однако требует осторожного ухода из-за своей чувствительности к агрессивной химии.

Подбор формы раковины также важен.
Круглые или овальные раковины идеально подходят для большинства ванных комнат, в то время как угловые модели могут быть лучшим выбором для маленьких помещений.

Существуют различные типы монтажа раковин: накладные, которые могут быть неудобны из-за размера и скапливающихся капель воды на столешнице, и встроенные, которые обеспечивают больше комфорта и функциональности.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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