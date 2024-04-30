Учёный рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке кулича в магазине

Учёный Бурматнов напомнил, что кулич без знака ЕАС покупать не рекомендуется

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы выбрать качественный и вкусный пасхальный кулич в магазине, необходимо обратить внимание на несколько факторов.

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Преподаватель кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов рассказал, что нет какой-то единой рецептуры и тем более ГОСТа на куличи. Все производители используют свои собственные технологии.

"В любом случае на этикетке должны быть указаны состав, производитель, дата изготовления, сроки и условия хранения и Единый знак обращения на рынке (ЕАС). Без последнего кулич лучше не покупать — нет гарантии его качества и следовательно, безопасности для потребителя", — рассказал Бурматнов.

Также важно понимать, что качественный кулич сбалансирован по размеру и весу. Если изделие большое, но при этом чересчур лёгкое, оно изготовлено по ускоренной технологии, в нём много разрыхлителя и стабилизаторов.

Если кулич, наоборот, небольшого размера, но при этом он тяжелый, то его плохо пропекли.

Качественный кулич изготавливается из довольно дорогих ингредиентов, следовательно, и цена у него не может быть очень низкой, пишет Газета.Ru.

Обычно куличи хранятся дольше, чем хлеб, благодаря приличному количеству сахара и масла, входящих в состав рецептуры. В продаже есть куличи с разными сроками хранения, который может варьироваться от одной недели до восьми месяцев. Однако куличи, в составе которых много натуральных компонентов, хранятся не более двух недель.

Что касается домашних куличей, их желательно съесть в течение трёх дней с того момента, когда они были испечены.