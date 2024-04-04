Румыния обхитрила всех. Часть Молдавии или часть Украины Бухарест "зарезервировал" за собой

Румынская армия готовится войти и в Молдавию, и на Украину. Именно в этих странах румыны в большом количестве раздали свои паспорта.
Румыния готовит новый закон об обороне, по которому можно будет вводить войска на территорию других стран для "защиты румынских граждан" в ответ на "гибридные угрозы".
В случае интервенции будет проведена мобилизация всех силовых структур и создан "Национальный военный командный центр". Решение на интервенцию будет принимать президент, нужно одобрение Высшего совета нацобороны.
Румыния милитаризируется, и готова к созданию "Великой Румынии", партия националистов AUR имеет 20% поддержки к выборам 2024 года.
Интересно, что есть только два сценария, куда может войти румынская армия для защиты своих граждан. Первый — в Молдавию.
Румынские паспорта в Молдавии имеют более полумиллиона граждан. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью DCNews заявил, что "верит в союз Республики Молдова с Румынией". По его словам, объединение произойдёт независимо от того, "будет ли оно сделано внутри ЕС" или будет найден другой путь.
"Я по-прежнему верю в союз Республики Молдова с Румынией. Или это будет сделано внутри ЕС, или мы найдём другой путь. Однозначно! Республика Молдова устойчива благодаря помощи Румынии. Румыны живут в Республике Молдова. История совершила несправедливость. А настоящее является следствием прошлого. Вместе с вами я могу строить будущее", — сказал Чолаку.
Повод будет выбран простой — защита от агрессии РФ, и на интервенцию, судя по выступлению премьера, уже получено добро из Вашингтона.
"Другой путь" случится независимо от желаний Молдавии, и это произойдёт, когда понадобится создать второй фронт для РФ. Очевидно, что перед Москвой встанет задача защиты Приднестровья и Гагаузии. Руководство этих автономий является с точки зрения Кишинёва нелегитимным по разным причинам.
"Евробарометр" показывает, что только 46% румын сегодня считают, что членство Румынии в Европейском союзе — это хорошо, по сравнению с 62% в среднем по Европе. Доверие румын к ЕС упало примерно на 20%-ных пунктов всего за восемь лет.
Румыния остаётся второсортной страной ЕС с навязанной пенсионной реформой, зелёной повесткой, либеральными ценностями. При этом коррупция никуда не делась, она растёт.
Все те молдаване, кто хотел стать румынами, уже ими стали, а тех, кто не хочет, тоже много. В результате Молдавию ждут
Второй вариант интервенции — это заход на Украину, где в Черновицкой области и на юге Одесской области тоже многие (300 тысяч человек) имеют румынское гражданство.
Заход на Украину невероятен без согласия РФ, а она будет ориентироваться на мнение населения. И не факт, что жители Одесской и Черновицкой областей не захотят остаться в РФ.
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