Румыния обхитрила всех. Часть Молдавии или часть Украины Бухарест "зарезервировал" за собой

Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину

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Румынская армия готовится войти и в Молдавию, и на Украину. Именно в этих странах румыны в большом количестве раздали свои паспорта.

Фото: flickr.com by Andrei Stroe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Румыния готовит закон об интервенции

Румыния готовит новый закон об обороне, по которому можно будет вводить войска на территорию других стран для "защиты румынских граждан" в ответ на "гибридные угрозы".

В случае интервенции будет проведена мобилизация всех силовых структур и создан "Национальный военный командный центр". Решение на интервенцию будет принимать президент, нужно одобрение Высшего совета нацобороны.

Румыния милитаризируется, и готова к созданию "Великой Румынии", партия националистов AUR имеет 20% поддержки к выборам 2024 года.

Интересно, что есть только два сценария, куда может войти румынская армия для защиты своих граждан. Первый — в Молдавию.

В Молдавию Румыния войдёт, чтобы создать РФ второй фронт

Румынские паспорта в Молдавии имеют более полумиллиона граждан. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью DCNews заявил, что "верит в союз Республики Молдова с Румынией". По его словам, объединение произойдёт независимо от того, "будет ли оно сделано внутри ЕС" или будет найден другой путь.

"Я по-прежнему верю в союз Республики Молдова с Румынией. Или это будет сделано внутри ЕС, или мы найдём другой путь. Однозначно! Республика Молдова устойчива благодаря помощи Румынии. Румыны живут в Республике Молдова. История совершила несправедливость. А настоящее является следствием прошлого. Вместе с вами я могу строить будущее", — сказал Чолаку.

Повод будет выбран простой — защита от агрессии РФ, и на интервенцию, судя по выступлению премьера, уже получено добро из Вашингтона.

"Другой путь" случится независимо от желаний Молдавии, и это произойдёт, когда понадобится создать второй фронт для РФ. Очевидно, что перед Москвой встанет задача защиты Приднестровья и Гагаузии. Руководство этих автономий является с точки зрения Кишинёва нелегитимным по разным причинам.

Молдаван никто не спросит

"Евробарометр" показывает, что только 46% румын сегодня считают, что членство Румынии в Европейском союзе — это хорошо, по сравнению с 62% в среднем по Европе. Доверие румын к ЕС упало примерно на 20%-ных пунктов всего за восемь лет.

Румыния остаётся второсортной страной ЕС с навязанной пенсионной реформой, зелёной повесткой, либеральными ценностями. При этом коррупция никуда не делась, она растёт.

Все те молдаване, кто хотел стать румынами, уже ими стали, а тех, кто не хочет, тоже много. В результате Молдавию ждут

акции протеста,

борьба против румынских оккупантов

и неопределённость в будущем.

Румыния зайдёт на Украину, если позволит РФ

Второй вариант интервенции — это заход на Украину, где в Черновицкой области и на юге Одесской области тоже многие (300 тысяч человек) имеют румынское гражданство.

Заход на Украину невероятен без согласия РФ, а она будет ориентироваться на мнение населения. И не факт, что жители Одесской и Черновицкой областей не захотят остаться в РФ.

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