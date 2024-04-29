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Евгения Медведева считает, что ситуация с россиянами на ОИ-2024 по сравнению с 2018 и 2020 годами - это "жесть"

Фигуристка Медведева назвала "жестью" ситуацию с положением россиян на ОИ-2024

1:16
Спорт

Двукратная чемпионка мира и Европы, вице-чемпионка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева высказалась о условиях допуска российских спортсменов на ближайшие Игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Фигуристка Медведева назвала "жестью" ситуацию с положением россиян на ОИ-2024
Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева is licensed under public domain

Медведева отметила, что в 2018 году спортсмены были уверены, что условия для них были слишком жёсткими, однако теперь стало понятно, что по сравнению с критериями, которые декларирует Международный олимпийский комитет сейчас, в Пхёнчхане к россиянам тогда относилась довольно нормально.

Спортсменка отметила, что сейчас ситуация более напряжённая и опасная для российских спортсменов, которые сталкиваются с серьёзными проблемами и неопределённостью в связи с принятием решений по участию в Играх.

"Мы думали, что у нас в 2018 году жесть, потом в 2020-м думали, что жесть. А жесть — она сейчас, оказывается", — сказала Медведева в разговоре с ТАСС.

Однако несмотря на это, фигуристка уверена, что спорт остается центральной частью её жизни, и она будет обязательно поддерживать российских спортсменов на Играх.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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