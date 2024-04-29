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Ученые нашли способ защитить печень от воспаления при раке

NI: блокировка особого сигнального пути защищает от воспаления печени при раке

2:01
Наука

Ученые из медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете выяснили, что блокировка специального сигнального пути под названием IL-6/JAK/STAT3 в клетках печени способствует защите органа от воспаления при раке. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature Immunology (NI).

NI: блокировка особого сигнального пути защищает от воспаления печени при раке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Воспаление печени может возникать у пациентов с раком как из-за самого заболевания, так и как нежелательная побочная реакция на лечение. Проведя исследование на лабораторных мышах, ученые выяснили, что воспаление печени, вызванное раком, стимулирует клетки органа к выделению белка, известного как сывороточный амилоид A (SAA).

Эти белки, попав в кровоток, мешают Т-клеткам (основному компоненту иммунной системы, борющемуся с опухолями) атаковать раковые клетки.

Ученые также обнаружили, что воспаление печени и повышенное выделение SAA связаны с активацией специального воспалительного пути IL-6/JAK/STAT3. Повышенная активность STAT3 в клетках печени приводит к уменьшению производства иммунных клеток, известных как дендритные клетки, которые играют важную роль в нормальной реакции Т-клеток.

Исследователи провели эксперимент по искусственному блокированию сигнального пути IL-6/JAK/STAT3, чтобы выяснить его влияние на интенсивность воспаления в печени.

Это вмешательство привело к увеличению производства и активности Т-клеток и дендритных клеток, что оказало иммуномодулирующий эффект и снизило количество белков SAA.

Дополнительные исследования показали, что низкий уровень SAA в организме человека связан с более благоприятными результатами хирургического удаления раковых опухолей.

В настоящее время ученые работают над разработкой новых препаратов, которые могут защитить печень от воспаления при раке и усилить эффективность иммунотерапии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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