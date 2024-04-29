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Меню для сна: продукты, которые способны его нормализовать

Эти продукты способны нормализовать сон: помидоры и бананы

1:20
Здоровье

Сон важен для здоровья. Напитки и продукты питания могут повлиять на качество вашего сна. В этой статье мы расскажем, что полезно есть для хорошего, глубокого сна.

Эти продукты способны нормализовать сон: помидоры и бананы
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Какие продукты полезны для сна

Индейка, овес, молочные продукты и помидоры полезны для сна и циркадных ритмов.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, участники, получавшие добавки омега-3, засыпали быстрее, чем те, кто получал плацебо. Омега-3 содержится в морепродуктах, жирной рыбе, рапсовом масле, грецких орехах, а также в семенах чиа и льна.

Витамин D также положительно влияет на сон человека. Вы можете включить в свой рацион лосось или форель, грибы, куриные яйца и молоко.

Дефицит магния связан с нарушениями сна. Добавьте в меню шпинат, фасоль, йогурт, бананы, орехи и семечки. Бананы также содержат триптофан — вещество, вызывающее сонливость. Кроме того, бананы стимулируют выработку серотонина — нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение и помогающего расслабиться. Бананы нужно есть не позднее, чем за час до сна.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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