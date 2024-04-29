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Ранний старт летнего сезона в Сочи: пешая тропа "Путь к альпакам" уже открыта

В Сочи летний курортный сезон начался досрочно

0:59
Туризм

Летний туристический сезон в горах Сочи в этом году начался раньше обычного — 28 апреля. С этого дня также стала доступна новая километровая пешеходная тропа "Путь к альпакам", сообщили в пресс-службе курорта.

В Сочи летний курортный сезон начался досрочно
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Курорт "Роза Хутор" традиционно предложил разнообразную программу, которая заинтересует как взрослых, так и детей. Основной новинкой сезона стала тропа, соединяющая Горную Олимпийскую деревню с Парком альпак "Пача мама".

На данный момент в Сочи функционирует 29 пеших троп, открытие которых происходит поэтапно, в зависимости от погодных условий и числа отдыхающих. Ожидается, что большинство маршрутов будет доступно к середине июня.

Как правило, летний сезон начинается 1 мая, но из-за более раннего празднования в этом году, летний режим на курорте активизируется заблаговременно.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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