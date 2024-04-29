Летний туристический сезон в горах Сочи в этом году начался раньше обычного — 28 апреля. С этого дня также стала доступна новая километровая пешеходная тропа "Путь к альпакам", сообщили в пресс-службе курорта.
Курорт "Роза Хутор" традиционно предложил разнообразную программу, которая заинтересует как взрослых, так и детей. Основной новинкой сезона стала тропа, соединяющая Горную Олимпийскую деревню с Парком альпак "Пача мама".
На данный момент в Сочи функционирует 29 пеших троп, открытие которых происходит поэтапно, в зависимости от погодных условий и числа отдыхающих. Ожидается, что большинство маршрутов будет доступно к середине июня.
Как правило, летний сезон начинается 1 мая, но из-за более раннего празднования в этом году, летний режим на курорте активизируется заблаговременно.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.