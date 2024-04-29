Фаршированные грибы с рикоттой и шпинатом: веганское блюдо, которое станет идеальной закуской к празднику

Веганское блюдо: фаршированные грибы с рикоттой и шпинатом

Эти веганские фаршированные грибы — идеальная закуска к празднику. Грибы с веганской рикоттой, шпинатом и чесноком, покрытые веганским пармезаном, получаются очень вкусными. И никакой молочки!

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Ингредиенты

450 г грибов кримини или портобелло,

1 столовая ложка оливкового масла,

3 зубчика чеснока,

140 г свежего шпината,

1/2 порции веганской рикотты,

1/2 порции веганского пармезана,

1 столовая ложка итальянской приправы,

соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу,

нарезанный лук для украшения.

Приготовление

Поскольку грибы выделяют много жидкости, запекайте их несколько раз. В первый раз они прожарятся и выпустят сок, который будет использован для начинки, затем запекайте грибы уже с начинкой. Разогрейте духовку до 200 градусов. Отломите ножки грибов и отложите в сторону, чтобы использовать для начинки. Поместите шляпки грибов на противень полой стороной вверх. Выпекайте 15 минут (пока они не пустят сок). Мелко нарежьте ножки грибов и измельчите чеснок. Нагрейте немного оливкового масла в большой сковороде и обжарьте ножки грибов на среднем огне несколько минут, часто помешивая, затем добавьте чеснок. Добавьте в сковороду шпинат. Накройте крышкой и готовьте. Добавьте жидкость из шляпок грибов. В большой или средней миске смешайте приготовленный шпинат с веганской рикоттой, итальянской приправой и добавьте немного соли и перца по вкусу. Наполните каждую шляпку гриба начинкой (около 2 столовых ложек на гриб), сверху посыпьте веганским пармезаном. Снова выпекайте около 10 минут. При подаче украсьте луком.