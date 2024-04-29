Фаршированные грибы с рикоттой и шпинатом: веганское блюдо, которое станет идеальной закуской к празднику

Эти веганские фаршированные грибы — идеальная закуска к празднику. Грибы с веганской рикоттой, шпинатом и чесноком, покрытые веганским пармезаном, получаются очень вкусными. И никакой молочки!
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Ингредиенты
450 г грибов кримини или портобелло,
1 столовая ложка оливкового масла,
3 зубчика чеснока,
140 г свежего шпината,
1/2 порции веганской рикотты,
1/2 порции веганского пармезана,
1 столовая ложка итальянской приправы,
соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу,
нарезанный лук для украшения.
Приготовление
Поскольку грибы выделяют много жидкости, запекайте их несколько раз. В первый раз они прожарятся и выпустят сок, который будет использован для начинки, затем запекайте грибы уже с начинкой.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Отломите ножки грибов и отложите в сторону, чтобы использовать для начинки. Поместите шляпки грибов на противень полой стороной вверх. Выпекайте 15 минут (пока они не пустят сок).
Мелко нарежьте ножки грибов и измельчите чеснок. Нагрейте немного оливкового масла в большой сковороде и обжарьте ножки грибов на среднем огне несколько минут, часто помешивая, затем добавьте чеснок. Добавьте в сковороду шпинат. Накройте крышкой и готовьте. Добавьте жидкость из шляпок грибов.
В большой или средней миске смешайте приготовленный шпинат с веганской рикоттой, итальянской приправой и добавьте немного соли и перца по вкусу. Наполните каждую шляпку гриба начинкой (около 2 столовых ложек на гриб), сверху посыпьте веганским пармезаном. Снова выпекайте около 10 минут. При подаче украсьте луком.
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