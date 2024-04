Фаршированные грибы с рикоттой и шпинатом: веганское блюдо, которое станет идеальной закуской к празднику

Эти веганские фаршированные грибы — идеальная закуска к празднику. Грибы с веганской рикоттой, шпинатом и чесноком, покрытые веганским пармезаном, получаются очень вкусными. И никакой молочки!

Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication