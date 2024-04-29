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Фаршированные грибы с рикоттой и шпинатом: веганское блюдо, которое станет идеальной закуской к празднику

Веганское блюдо: фаршированные грибы с рикоттой и шпинатом

Еда

Эти веганские фаршированные грибы — идеальная закуска к празднику. Грибы с веганской рикоттой, шпинатом и чесноком, покрытые веганским пармезаном, получаются очень вкусными. И никакой молочки!

Веганское блюдо: фаршированные грибы с рикоттой и шпинатом
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 450 г грибов кримини или портобелло,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 140 г свежего шпината,
  • 1/2 порции веганской рикотты,
  • 1/2 порции веганского пармезана,
  • 1 столовая ложка итальянской приправы,
  • соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу,
  • нарезанный лук для украшения.

Приготовление

  1. Поскольку грибы выделяют много жидкости, запекайте их несколько раз. В первый раз они прожарятся и выпустят сок, который будет использован для начинки, затем запекайте грибы уже с начинкой.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  3. Отломите ножки грибов и отложите в сторону, чтобы использовать для начинки. Поместите шляпки грибов на противень полой стороной вверх. Выпекайте 15 минут (пока они не пустят сок).
  4. Мелко нарежьте ножки грибов и измельчите чеснок. Нагрейте немного оливкового масла в большой сковороде и обжарьте ножки грибов на среднем огне несколько минут, часто помешивая, затем добавьте чеснок. Добавьте в сковороду шпинат. Накройте крышкой и готовьте. Добавьте жидкость из шляпок грибов. 
  5. В большой или средней миске смешайте приготовленный шпинат с веганской рикоттой, итальянской приправой и добавьте немного соли и перца по вкусу. Наполните каждую шляпку гриба начинкой (около 2 столовых ложек на гриб), сверху посыпьте веганским пармезаном.  Снова выпекайте около 10 минут. При подаче украсьте луком.
Фаршированные шампиньоны, запеченные в духовке с сыром
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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