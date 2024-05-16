43-летняя Пэрис Хилтон впервые рассказала, почему не стала сама рожать ребенка

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Пэрис Хилтон носила накладной живот в период вынашивания детей сурмамой

0:51
Шоу-бизнес » Зарубежный

Известная в Голливуде светская львица Пэрис Хилтон в своих мемуарах "Пэрис: воспоминания" призналась, что носила дома накладной живот, пока ее детей вынашивала суррогатная мама.

Пэрис Хилтон носила накладной живот в период вынашивания детей сурмамой
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Пэрис Хилтон в Инстаграм is licensed under public domain

По словам модели, таким образом она хотела приблизиться к реальности и почувствовать себя по-настоящему беременной.

"Неважно, что никто не видел, что я беременна. Мой ненастоящий живот был для меня настоящим, драгоценным, и я была совершенно счастлива", — сообщила она.

Пэрис Хилтон в 2021 году вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Феникса и дочь Лондон — которых для них выносила суррогатная мать.

Ранее певица Алекса рассказала, что пережила вторую замерзшую беременность.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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