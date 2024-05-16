43-летняя Пэрис Хилтон впервые рассказала, почему не стала сама рожать ребенка

Известная в Голливуде светская львица Пэрис Хилтон в своих мемуарах "Пэрис: воспоминания" призналась, что носила дома накладной живот, пока ее детей вынашивала суррогатная мама.
По словам модели, таким образом она хотела приблизиться к реальности и почувствовать себя по-настоящему беременной.
"Неважно, что никто не видел, что я беременна. Мой ненастоящий живот был для меня настоящим, драгоценным, и я была совершенно счастлива", — сообщила она.
Пэрис Хилтон в 2021 году вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Феникса и дочь Лондон — которых для них выносила суррогатная мать.
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